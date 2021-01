Purtroppo siamo difronte a dei veri e propri cambiamenti climatici, che non soltanto alterano il nostro microclima, ma anche quello degli insetti, che si trova a fronteggiare una situazione particolare, per questo, ormai sempre più spesso, troviamo anche nella stagione fredda zanzare, vespe, api e altri animali che possono disturbi e arrecare danni e problemi non soltanto nelle nostre case ma anche in aziende e locali pubblici.

Il più delle volte, la soluzione migliore è proprio quella di rivolgersi a una ditta esperta di disinfestazione, che potrà così aiutarti a liberare la tua casa e il tuo giardino da insetti e parassiti.

Una delle soluzioni che spesso vengono proposte ai clienti è quella della disinfestazione adulticida, che si differenzia da altre tipologie di trattamenti per via di alcuni procedimenti specifici che possono provocare delle controindicazioni e che mira all’eliminazione degli esemplari adulti, anche e soprattutto i più pericolosi.

In molti però chiedono: la disinfestazione adulticida cos’è? Perché effettuarla e quali sono i vantaggi?

Intanto, è bene tenere a mente che la disinfestazione adulticida, ha degli effetti immediati ma solamente in un breve raggio di tempo, per questo infatti, andrebbe affiancata a delle buone consuetudini volte a prevenire un successivo presentarsi del problema.

Ad ogni modo, ti consigliamo di contattare una delle migliori ditte presenti sul territorio di Roma che sapranno consigliarti la migliore soluzione per l’eliminazione definitiva di insetti e parassiti, rispettando le tue esigenze! Contatta gli esperti di Roma Service Group per avere trattamenti efficaci, sicuri e professionali!

Che cos’è la disinfestazione adulticida?

La disinfestazione adulticida, come dice la parola stessa, è un intervento mirato a debellare gli esemplari adulti degli insetti, in particolare le specie maggiormente pericolose come ad esempio la zanzara tigre.

Disinfestazione adulticida e antilarvale cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

La disinfestazione adulticida può comportare l’insorgere di alcune controindicazioni durante le varie fasi dell’intervento. Inoltre possono anche nascere delle complicanze che andrebbero a compromettere la sicurezza delle persone e dell’ambiente. I rischi possono infatti essere provocati dall’uso di insetticidi e sostanze nocive che danneggiano la salute delle persone e hanno un cattivo impatto a livello ambientale.

È bene inoltre considerare che gli effetti desiderati con l’uso dei soli trattamenti adulticidi potrebbero essere scarsi, soprattutto se non vengono abbinati ai trattamenti larvicidi.

Un’altra specie per cui si rivela necessaria la disinfestazione adulticida è la vespa dell’Oriente: in alcuni casi infatti potrebbero essere necessari degli interventi frequenti per ottenere i risultati sperati.

Una corretta disinfestazione adulticida assicura degli effetti istantanei in tempi brevi, pertanto questo tipo di operazione dovrebbe essere sempre abbinata e delle accortezze utili per mettere in atto una valida prevenzione, evitando così che il problema si ripresenti in futuro.

In base alla specie di insetto da debellare e al grado di infestazione, la disinfestazione adulticida può essere eseguita sia in ambienti interni che esterni oppure in prossimità di vegetali e piante.

Disinfestazione adulticida: rischi e normativa

Pur trattandosi di un metodo efficace, la disinfestazione adulticida può causare i seguenti rischi:

• Avvelenare organismi viventi provocando necrosi o malattie.

• Causare l’insorgere di patologie alle persone come allergie o disturbi cronici.

• Rendere i parassiti più resistenti agli insetticidi.

• Intossicare la fauna ambientale che si trova in prossimità dell’area colpita dall’infestazione.

A tal proposito si raccomanda di affidarsi sempre ad un personale specializzato nella disinfestazione adulticida evitando metodi impropri e fai da te. I tecnici qualificati, in seguito ad un accurato sopralluogo, stabiliranno le tempistiche e il metodo più idoneo su come intervenire.

Ricordiamo che la disinfestazione adulticida è indicata solo nel caso in cui occorre eliminare numerosi esemplari di insetto in tempi brevi. Non bisogna esagerare e al termine dell’intervento viene solitamente raccomandata la disinfestazione antilarvale.