La GDPR come antidoto all’insonnia

GDPR: questo è l’acronimo forse più odiato da tutti i web marketer del mondo, i quali hanno dovuto studiare bene questo nuovo regolamento europeo per mettere al sicuro il proprio sito internet e quello dei propri clienti da eventuali problemi legati all’utilizzo dei dati personali.

Ma alcuni esperti hanno ben pensato di utilizzare questo testo (abbastanza lungo e corposo) come rimedio all’insonnia. Come si apprende da StartUp Magazine, sito web dedicato al mondo delle startup e dell’innovazione, un team di sviluppatori ha creato l’app Calm.

Si tratta di un’applicazione che offre esercizi di meditazione, rilassamento e gestione dello stress: in sintesi tutto ciò che riguarda il tema della Mindfulness.

In cosa consiste Calm

In quest’app è presente una versione audio (podcast) che recita – è proprio il caso di dirlo – alcuni passaggi della GDPR, letti per noi dall’ex speaker della BBC, Peter Jefferson.

A cosa serve Calm

Il Podcast si chiama “Once upon a time GDPR” e consiste in una vera e propria ninna nanna, la cui interpretazione è studiata appositamente per rilassare il corpo e la mente oltre che alleviare lo stress della giornata (probabilmente anche quello di aver studiato lo stesso GDPR).

Come riportato da Mashable, infatti, l’intero regolamento è composto da 57.509 parole, in quel lessico giuridico, che fin dalle prime righe, e c’è da giurarlo, “fanno calare le palpebre”.

Si tratta della classica fiaba della buonanotte raccontata in 34 minuti ed è studiata apposta per essere un “antidoto allo stress da GDPR”.

Per dirla come il fondatore dell’App, Acton Smith:

“Le nuove leggi non sono studiate per essere divertenti, non è il loro ruolo. E la GDPR potrebbe stendere un bisonte”.

Si dice che la parte del cervello legata all’apprendimento lavori soprattutto durante il sonno. Quindi, se c’è qualcosa che non avete avuto voglia di leggere o vi è sfuggito nella lettura del GDPR, quest’applicazione diventa un ottimo sistema per far entrare questa legge direttamente nel vostro cervello!

Soffrite d’insonnia?

Ascoltate Calm e vi lascerete alle spalle stress e preoccupazione, facendovi scivolare lentamente e inesorabilmente tra le braccia di Morfeo