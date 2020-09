Le cimici da letto sono un vero e proprio incubo sia per le case che per gli alberghi, in quando possono andare ad intaccare il benessere e la salute delle persone che ci abitano o pernottano. L’unico modo certo per eliminarle al 100% è quello di rivolgersi a ditte private che si occupano esclusivamente di disinfestazioni, a volte specifiche per questi animali infestanti, come disinfestazionecimici.napoli.it, che potranno far sparire e sanificare l’ambiente trattato.

Le cimici da letto sono dei minuscoli insetti fastidiosi che si riuniscono nel materasso e nella biancheria che si posiziona su di esso e che possono causare allergie o addirittura irritazioni cutanee. Questi insetti vivono nutrendosi di sangue umano e sono notturni, infatti pungono il povero malcapitato provocando problemi al riposo e un malessere generale, oltre che rovinare il sonno. La soluzione migliore per ovviare ad una infestazione da cimici da letto è quella di contattare una ditta specializzata, come ad esempio Disinfestazione cimici Napoli. Quest’ultima sarà formata da personale qualificato che metterà in atto tutto ciò che serve per eliminare il problema con metodi sicuri ma specialmente efficienti.

Cosa sono le cimici da letto?

Le Cimex e Cimex lectularius, il nome scientifico delle cimici, sono piccolissimi insetti che non solo si annidano nel letto ma è possibile trovarli anche in tappeti, tende, coperte e tutto ciò che può essere biancheria da letto, in modo tale da uscire dalle loro tane di notte e ricercare sangue umano e terra umida. Sono praticamente invisibili all’occhio umano per quanto sono piccole, queste cimici hanno un colore scuro e sono di forma piatta e tondeggiante.

Di giorno si rifugiano nelle tane che creano appositamente nelle fessure sui muri, nei mobili, specialmente nel materasso e di notte escono in quanto vengono attratte dal calore del corpo umano e cercano la persona per nutrirsi del suo sangue. La puntura di questo fastidioso insetto infestante può provocare allergie anche gravi fino a portare ad uno shock anafilattico! Un problema che se capita in un albergo sarebbe un gigante danno per l’immagine stessa.

Le società che si occupano di disinfestazioni presso case e strutture ricettive utilizzano metodi personalizzati per risolvere il problema: eliminare queste creature, comprese le uova. Rispetto ai classici acari le cimici da letto sono più grandi e si individuano più facilmente, questo proprio grazie alle piccole punture, ma anche macchioline di sangue nelle lenzuola e il rinvenimento dei loro gusci una volta decedute. Anche se le dimensioni sono minime a volte vengono anche chiamate pulci del viaggiatore, proprio perché possono infestare rapidamente diversi ambienti utilizzando come mezzo di trasporto l’uomo, ma anche passando attraverso fessure nei muri o nelle prese elettriche.

Le uova delle cimici da letto sono immuni a tutti gli insetticidi in commercio e quindi per eliminare totalmente un’infestazione l’unico modo è quello di rivolgersi ad una ditta esperta che saprà utilizzare strumenti e strategie apposite e comprovate per eliminare la minaccia.