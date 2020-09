Disinfestazione a Torino: Come Affrontarla?

Hai notato un’eccessiva presenza di insetti all’interno della tua casa o nel tuo cortile privato? Non sai come affrontare la presenza di questi piccoli ospiti non graditi? Leggi di seguito come fare per liberarti (in maniera definitiva) di un’infestazione.

Eliminare la presenza di insetti come scarafaggi, cimici da letto, mosche e moscerini, tarli e termiti, pulci e zecche o formiche non è un compito semplice da portare a termina, specialmente se l’area infestata è di grandi dimensioni o se l’infestazione è di grande entità; la velocità di prolificazione degli insetti infestanti (specialmente durante il periodo primaverile ed estivo) mette in seria difficoltà la salubrità dell’ambiente colpito, rappresentando una minaccia per la nostre salute e, molto spesso, per quella dei nostri animali domestici.

Intervenire tempestivamente con operazioni sicure e professionali di disinfestazione a Torino è la soluzione più adatta a liberarsi da questo problema!

Cerchi un tecnico per la disinfestazione a Torino?

Quando si parla di disinfestazione ci si riferisce a tutti quegli interventi di gestione e monitoraggio infestanti da luoghi pubblici e privati; gli infestanti possono essere gli insetti volanti o striscianti ma vengono considerati tali anche i roditori e i volatili.

E’ bene ricordare che in base all’area che si andrà a trattare contro queste specie si adotteranno sistemi, macchinari, prodotti e metodi tutti differenti, in base alla situazione. Quello che risulta essere efficace contro mosche o formiche ad esempio potrebbe risultare inutile contro gli scarafaggi o le cimici da letto.

I prodotti e le sostanze impiegate nelle disinfestazioni sono nocive solamente per l’infestante ma non per l’uomo o per l’ambiente, garantendo risultati ottimali e tutela della salute. Optare per operazioni efficaci ma allo stesso tempo ecologiche è una mossa molto intelligente!

Allontanamento e dissuasione per roditori e volatili

Per quanto riguarda roditori e volatili molesti invece si utilizzano metodi di allontanamento e dissuasione

Quali dissuasori esistono?

Dissuasori Elettrici

Dissuasori Laser

Dissuasori Ottici

Dissuasori Meccanici

Dissuasori Uditivi

Disinfestazione a Torino: Fai da te o Interventi Professionali?

Scegliere tra interventi fai da te o professionali dipende sempre dal livello di infestazione in corso; se l’infestazione è minima, potrà essere eliminata con qualche rimedio “della nonna” fatto in casa, se l’infestazione è elevata invece sarà opportuno rivolgersi a dei professionisti, per una disinfestazione Torino sicura per te e per i tuoi familiari.

Ricordiamo che ogni metodo utilizzato da ditte esperte in disinfestazione è certificato, non nocivo ed efficace al 100% contro infestanti di piccole, medie e grandi dimensioni o pericolosità!