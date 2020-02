Il regno animale comprende migliaia di specie, tutte differenti tra loro; alcuni sono da sempre considerati i migliori amici dell’uomo (vedi gli animali domestici), altri sono esotici o prettamente selvatici, ed altri ancora invece rappresentano una vera minaccia nei confronti dell’essere umano.

A tal proposito ci si riferisce ad alcune famiglie di insetti, come le zanzare, le zecche o gli scarafaggi, ai roditori ed infine ai volatili. Queste sono, tra tutte le specie infestanti, quelle più pericolose, poiché in grado di veicolare patologie, virus e malattie gravi trasmissibili all’uomo.

Tra gli infestanti indicati sopra, i volatili sono decisamente tra i più pericolosi e complicati da “eliminare”; il controllo delle infestazioni da volatili richiede metodi differenti rispetto ai tradizionali interventi di disinfestazione, (nei quali vengono applicate trappole, esche o pesticidi) a causa delle apposite norme di tutela che ne impediscono l’avvelenamento o l’uccisione in alcun modo.

Combattere le infestazioni di uccelli infatti, prevede l’intervento professionale di tecnici esperti, le uniche figure in grado di allontanarli, senza rischiare di ferirli o ucciderli.

Come accade per gli insetti, anche tra i volatili esistono specie NON infestanti, come ad esempio pappagalli, canarini, galline, ecc… ma quindi quali sono gli uccelli infestanti pericolosi per l’uomo?

Quali Sono le Specie di Volatili Infestanti?

Le tipologie di volatili maggiormente invadenti in ambito cittadino sono 4:

I piccioni: questi sono sicuramente tra i più presenti, iconiche sono le immagini per esempio di Piazza del Duomo a Milano invasa dai piccioni, e anche tra i più molesti. Questo volatile riesce ad adattarsi perfettamente a questo tipo di ambiente e a nidificare in qualunque tipo di anfratto. I suoi escrementi purtroppo sono estremamente acidi e corrodono le diverse strutture oltre che essere un pericolo dal punto di vista della salute essendo portatori di diversi tipi di parassiti.

Gli storni: questo volatile vive abitualmente in stormi di un centinaio di esemplari, se normalmente durante il giorno non è un grosso problema in quanto passa il suo tempo nelle aree verdi alla ricerca di cibo, la notte può creare un serio fastidio infatti i vari componenti si contendono in modo piuttosto rumoroso il posto migliore in cui riposare.

I gabbiani: anche se in passato questi uccelli erano soliti stanziare esclusivamente nelle zone vicino al mare, ad oggi, attirati dalla possibilità di trovare cibo tra la spazzatura, è facile vederli anche in diversi centri urbani.

I passeri: questo volatile è sicuramente tra i più diffusi nel nostro Paese, e nonostante non sia un pericolo la sua capacità di adattarsi facilmente all’ambiente cittadino può diventare un problema portandolo ad invadere anche locali alimentari contro qualunque norma igienica.

Per ulteriori informazioni riguardo la specie visita il portale Allontanamentovolatili.it!