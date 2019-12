Interventi di Disinfestazione a Venezia

Interventi di disinfestazione, cosa sono?

Gli interventi di disinfestazione comprendono tutte quelle operazioni utili a eliminare le colonie di parassiti, insetti o animali che possono infestare un ambiente privato o aziendale. Per compiere queste operazioni vengono solitamente utilizzati prodotti appositi e eventualmente trappole meccaniche o elettriche.

Le fasi di una disinfestazione

Le operazioni di disinfestazione per essere efficaci e risolutive devono rispettare alcune fasi fondamentali. La prima è quella di monitoraggio dell’area interessata con l’identificazione esatta del tipo di parassiti infestanti, del luogo di nascita dell’infestazione e il modo in cui si sta diffondendo. A questo punto è possibile pianificare le fasi successive intervenendo con gli strumenti più moderni ed efficaci per risolvere in modo semplice e veloce l’infestazione.

Parassiti infestanti

Le infestazioni possono riguardare diversi tipi di parassiti: dalle zanzare, come la zanzara tigre o la zanzara comune, a invasioni di formiche, blatte o colonie di ratti. Queste invasioni possono rivelarsi pericolose per la salute sia delle persone che frequentano quell’ambiente che, eventualmente, per gli animali domestici che abitano quell’area oltre che provocare un grave danno di immagine. A seconda del tipo di infestazione una ditta professionista è in grado di valutare il metodo migliore da utilizzare.

Per esempio in caso di infestazione di zanzare vengono utilizzate delle lampade che attirano gli insetti catturandoli e eliminando in questo modo sia gli esemplari più adulti che le larve. In caso invece di animali come le blatte vi sono delle norme specifiche da rispettare per intervenire esclusivamente con prodotti specifici e sicuri in quanto questi insetti possono essere portatori di malattie e infezioni.

Ditte di disinfestazione

Le aziende che operano nel settore devono rispettare degli standard ben precisi previsti dalle norme che regolano questo tipo di attività. Gli animali infestanti possono infatti causare danni sia alle strutture che ai cibi e alle persone. Proprio a causa della delicatezza di questi interventi per la sicurezza e l’igiene sia privata che pubblica è necessario che sia lo staff che gli strumenti utilizzati siano sempre aggiornati.

Nella zona di Venezia e provincia una delle ditte più accreditate è Disinfestazioni Venezia, operante nel settore da anni, è famosa per la preparazione del suo team e l’efficacia dei suoi sistemi. Questa ditta opera infatti a 360° in questo settore dall’allontanamento di volatili alla disinfestazione di vari tipi di insetti fino alla derattizzazione. Solo affidandosi a una ditta di questo tipo, con uno staff aggiornato e strumenti tra i più moderni, è possibile risolvere il problema delle infestazioni senza conseguenze sulla salute o sulla propria sicurezza.