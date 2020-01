Di cosa si occupa un Tecnico Antennista? L’Antennista è un elettricista specializzato che si occupa di antenne televisive, radio, parabole satellitari e qualsiasi altro sistema di telecomunicazione. Nello specifico, puoi contattare un antennista se hai problemi di ricezione del segnale, malfunzionamento del decoder, cavi da sostituire o antenne messe fuori uso dal maltempo o fenomeni simili.

Riparazione antenne TV

Uno dei servizi principali svolto dall’antennista è quello di riparare o sostituire le antenne TV in caso di usura, malfunzionamento o guasto dovuto al maltempo. Spesso può succedere che il problema si risolve facilmente sostituendo un cavo o riposizionando meglio l’antenna. A volte basta l’intervento professionale di un tecnico antennista per risolvere in fretta un problema di cui non si conosce la causa.

Le antenne da riparare possono essere domestiche, condominiali o addirittura possono servire attività commerciali come bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive in genere. A volte quindi l’intervento tempestivo di un antennista può fare la differenza, specialmente quando l’assenza di un servizio può significare un mancato guadagno per l’attività in questione.

Sintonizzazione canali

Spesso è necessario l’intervento di un antennista per la sintonizzazione dei canali: a volte infatti non è presente alcun problema tecnico, tuttavia è necessario un intervento professionale perché il cliente in autonomia non è in grado di sintonizzare correttamente i canali, sia del digitale terrestre che di Sky.

Questo può capitare ad esempio se in casa abbiamo decoder o apparecchi televisivi obsoleti. In questo caso, solitamente un antennista suggerisce di sostituire le vecchie tecnologie con dispositivi più moderni e all’avanguardia.

Scegli sempre un tecnico specializzato quando hai bisogno di un intervento a casa tua: ad esempio, Sky si avvale di ditte qualificate sparse su tutto il territorio nazionale per prestare tutta l’assistenza necessaria ai propri clienti.

Se ti trovi in provincia di Roma e hai bisogno di un antennista ti consigliamo il portale antennista.roma.it: ti metteremo in contatto con il migliore antennista della tua zona.