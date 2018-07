Disinfestazione case vacanza in Sicilia

Se hai programmato di passare le vacanze estive in Sicilia, potresti aver bisogno di un intervento di disinfestazione per la tua casa vacanze in Sicilia. Sia che si tratti della tua casa di proprietà o di una casa vacanze in affitto, la nostra azienda effettua interventi di disinfestazioni a Catania per allontanare insetti e parassiti dalla tua casa.

Parassiti e insetti diffusi nel periodo estivo in Sicilia

In estate con il clima umido e caldo, insetti e parassiti trovano il loro habitat ideale. Nella tua casa vacanza potresti avere un’infestazione di formiche, blatte o zanzare oltre a vari altri fastidiosi infestanti.

Tra le blatte la specie più diffusa in Italia è quella della blatta orientalis o scarafaggio comune. Le blatte sono animali proliferi che vivono di notte e si cibano di scarti alimentari e escrementi. Le blatte vivono in colonie mai in gruppi isolati. Se durante la notte ti capita di vedere uno scarafaggio in cucina o in bagno stai pur certo che si tratta di una vera e propria infestazione e per questo motivo è bene contattare immediatamente un servizio di disinfestazione blatte Catania.

La formica può sembrare un insetto più innocuo dello scarafaggio, ma in realtà ha abitudini di vita molto simili. Le formiche si cibano di scarti alimentari, prevalentemente zuccheri e di escrementi. Anche le formiche quindi come le blatte possono essere portatrici di malattie pericolose come la salmonellosi. La specie più diffusa in Italia è la formica nera delle case conosciuta anche con il suo nome scientifico di Ochetellus. Sono insetti infestanti che si muovono in fila, una dietro l’altra alla costante ricerca di cibo.

L’estate infine è la stagione preferita dalle zanzare, fastidiosi insetti che si nutrono di sangue umano o del sangue dei nostri animali. Alcune specie di zanzara possono essere molto aggressive come la zanzara tigre. Vivono in prossimità dei ristagni d’acqua, pozze, acqua dei sottovasi in giardino o in balcone, o vicino qualsiasi zona umida dove depongono le uova che si schiuderanno e diventeranno larve e poi zanzare adulte. Le zanzare come molti altri insetti vivono molto vicino al posto dove depongono le uova.

Rischi per la salute

Tutti questi insetti possono essere pericolosi per l’uomo. Cibandosi di scarti e escrementi, blatte e formiche possono trasmettere all’uomo malattie infettive come la salmonellosi, il tifo o il colera. Sia gli scarafaggi che le formiche nutrendosi dei nostri cibi avanzati, possono lasciare tracce ed escrementi sui cibi, contaminare il cibo che poi andremo a mangiare e quindi infettare le persone che abitano in casa in modo rapido. Le zanzare invece possono trasmetterci infezioni e agenti patogeni attraverso la saliva che iniettano nel nostro sangue quando ci pungono.

Interventi di disinfestazioni Catania

Se ti accorgi di avere formiche o scarafaggi in casa o se al mattino ti svegli con varie punture di zanzare sul corpo, ti consigliamo di rivolgerti subito ad un’azienda per un intervento di disinfestazione professionale a Catania. Non perdere tempo con insetticidi e spray che possono tenere lontani formiche, blatte e zanzare e altri parassiti solo temporaneamente. Per allontanare questi insetti infatti occorre un intervento di disinfestazione della tua casa vacanze che vada a scovare i nidi, i focolai e distrugga in modo definitivo le uova per evitare il riprodursi del problema e permetterti di godere della tua casa vacanze in Sicilia nel migliore dei modi.

La nostra azienda effettuerà un sopralluogo immediato e in breve tempo ti proporranno la soluzione migliore per allontanare questi fastidiosi insetti. Per i nostri interventi di disinfestazioni a Catania e nella provincia di Catania, utilizziamo prodotti a bassa tossicità che oltre a non essere pericolosi per l’uomo o per i nostri animali domestici, non inquinano l’ambiente circostante il prato o il terrazzo e non danneggiano le piante. Molti dei nostri prodotti professionali sono efficaci e ecologici al tempo stesso. Per l’intervento di disinfestazione zanzare utilizziamo insetticidi che hanno un raggio di azione di 30 giorni.

Prevenire infestazioni di scarafaggi, formiche, zanzare

Come prevenzione efficace, ti consigliamo di mantenere la casa sempre pulita e di disinfettare bene le superfici al momento in cui prendi possesso della tua casa vacanze. E’ importante non lasciare avanzi di cibo in cucina o sacchi con la spazzatura. Specialmente nei periodi estivi lasciare sacchi della spazzatura in giardino o in terrazzo contribuirà ad attirare blatte, formiche e persino roditori. Con pochi accorgimenti e attenzioni sarà possibile evitare problemi e godersi serenamente le vacanze.