Cos’è il Leverage Trading e come usarlo Saggiamente

Indipendentemente dal fatto che siate un trader forex principiante o esperto, un termine che incontrerete molto rapidamente nel settore è quello della leva finanziaria. Il leveraggio è essenzialmente il vostro maggiore potere d’acquisto. Il leveraggio è facilitato dal margine. Questo margine è un prestito che vi viene concesso dal broker al fine di aumentare il vostro potere d’acquisto per effettuare le operazioni che desiderate. La leva finanziaria è offerta da ogni sito web di forex broker, e utilizzata in varia misura dalla maggior parte dei trader del settore.

Come iniziare con il trading e la leva finanziaria

La cosa più importante da fare quando si inizia a maturare un interesse per il leverage trading nel mercato forex, è aprire un conto con un broker forex. TradeFW è ampiamente rispettato e considerato tra i migliori broker forex sia per i principianti che per i trader esperti. Essi offrono un leverage trading fino a 1:30 sulle principali coppie di valute, e molti altri mercati.

Come accennato, il leverage trading aumenta il vostro potere d’acquisto del rapporto applicabile. Nell’esempio precedente, con un saldo del conto di 10.000 dollari con leva finanziaria in un rapporto di 1:30, sarete in grado di fare trading online di valuta forex fino a 300.000 dollari di valore in quel mercato. Al termine della tua operazione, dovresti quindi rimborsare l’importo preso in prestito a margine dal broker, in questo caso 290.000$. Questo vi lascia con il profitto meno gli interessi e le commissioni. Se il mercato che stai negoziando è aumentato del 10% per esempio, ti rimarrebbero 330.000 dollari. Questo rappresenta un profitto di 30.000 dollari prima delle commissioni e degli interessi. Senza l’applicazione di leva finanziaria, questo profitto sarebbe di soli $1.000.

Fattori da considerare quando si usa il leverage trading

Il leverage trading è ovviamente ampiamente utilizzato, e può essere estremamente vantaggioso quando si individua un’opportunità in un particolare mercato e si desidera sfruttarla. Ci sono certamente dei rischi, però, e alcuni punti da tenere a mente prima di fare leva anche attraverso il miglior broker di valuta online.

Interessi e commissioni sono fattori primari da considerare. La leva finanziaria si basa sul margine. Questo è un prestito del broker, ed è soggetto a commissioni e interessi. Si dovrebbe esaminare attentamente questa e altre spese, come le spese di swap. E’ buona pratica rivedere i tassi di trading forex di qualsiasi broker prima della registrazione. Questo vi assicura di ottenere il miglior affare possibile.

Il fattore molto grande da non trascurare quando si utilizza la leva finanziaria, è il rischio. Naturalmente, questo può funzionare molto bene e con profitto quando il mercato è a tuo favore. In questo caso, i profitti possono essere notevolmente amplificati. Così anche le perdite possono però, e si dovrebbe essere ancora più vigile per assicurarsi di rimanere entro i propri limiti.

Questo presuppone molto di più della semplice registrazione di un conto presso il miglior broker per il trading. Questo significa essere proattivi nel calcolare il proprio rischio e le posizioni rispetto a ciò che si può permettersi di perdere. Le regole generali che possono garantire di non scivolare mai troppo indietro in termini di rischio con la vostra leva finanziaria includono, sempre nel cercare di mantenere i livelli più bassi possibile, impostando trailing stop loss sul lato negativo per proteggere se stessi, e assicurandovi di utilizzare solo un massimo dell’1-2% di capitale di negoziazione su ogni posizione.

Massimizzare il vostro vantaggio di trading

Si possono trovare molti blog di forex trading che vi informeranno dei vantaggi della leva finanziaria. Massimizzare il vostro vantaggio commerciale, però, è tutto su come gestire la leva finanziaria a vostra disposizione. Se applicato nelle situazioni corrette, può aumentare notevolmente i vostri profitti come trader. Tuttavia, è necessario usare cautela per non sovraccaricare la leva finanziaria ad ogni operazione. L’identificazione dei livelli che sono a vostro agio è l’aspetto più importante per utilizzare la leva finanziaria in modo positivo.

Al fine di raggiungere i migliori risultati dal vostro uso della leva finanziaria, dovreste anche assicurarvi di operare attraverso la migliore compagnia di trading valutario che vi fornirà un’assistenza di alta qualità in termini di servizio al cliente. Questa è una caratteristica di cui potreste aver bisogno, in particolare con l’aumento degli importi.

Il suggerimento finale per massimizzare l’impatto della vostra leva finanziaria, è prendere in considerazione tutte le informazioni che potete. Questo si riferisce ad un particolare trading e anche alla piattaforma di trading che si sta utilizzando. MT4 è comunemente usato in tutto il settore, e ha una serie di caratteristiche che possono davvero aiutarvi a fare le operazioni con leva finanziaria corretta se si sa come usarli. Questo include cose come i servizi di segnale.

Conclusione

Il leveraged trading può essere una risorsa meravigliosa per la vostra carriera di trading, e davvero aiutare ad accrescere la vostra posizione nel forex trading, per questo motivo tutte le migliori piattaforme forex offrono un ampio leverage. Una volta comprese le migliori situazioni da applicare e le limitazioni della leva finanziaria, sarete in una buona posizione per operare con un alto grado di successo.