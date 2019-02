Aspettando l’attuazione del decreto dignità ecco qual’è il panorama delle scommesse in Italia tra bonus e gioco on line

Il mondo del gioco e soprattutto quello delle scommesse sta avendo un successo senza precedenti ed ogni anno incrementa sempre più il proprio fatturato attirando a se un numero sempre maggiore di potenziali clienti. Ogni anno l’incremento dei volumi di gioco è introno al 20% e per questo è uno dei settori più monitorati dell’economia italiana anche perché si può cadere nella ludopatia una malattia che può portare gravi danni sia psicologici che di relazioni sociali.

Ecco perché il governo ha deciso di dare un giro di vite alla pubblicità di manifestazioni sportive ed in televisione attraverso il decreto dignità che da giugno 2019 previa regolamentazione dell’intero settore giochi e l’emanazione delle linee guida. Tra gli operatori del settore c’è grande attesa per conoscere gli sviluppi di questo decreto che per ora è nel limbo e non può ancora essere attuativo. Questo è un po’ il panorama generale in Italia per le scommesse sportive ed il gioco on line in generale.

Come si sta sviluppando il mondo del gioco tra bonus e applicazioni di gioco mobile.

Il mondo del gioco on line è in continua evoluzione soprattutto grazie all’online che ha veramente rivoluzionato il modo di giocare. Grazie alla possibilità di tracciare le giocate di ogni singolo giocatore è stato possibile introdurre i bonus benvenuto oltre i bonus per chi gioca regolarmente su questi siti. Questo ha spostato l’attenzione dei giocatori dai centri scommesse ai siti di scommesse online. Sono tanti gli operatori che fanno queste promozioni come ad esempio Unibet che offre un Unibet bonus di benvenuto, come ormai tanti fanno in rete, il bonus Unibet di benvenuto non è l’unica tipologia di bonus sul mercato ogni operatore ne ha uno personalizzato così da accontentare ogni tipo di giocatore e non avere il bonus Unibet uguale a quello di un altro operatore.

Queste promozioni come abbiamo fatto l’esempio di Unibet bonus hanno cambiato il modo di giocare degli utenti scatenando a volte una vera e propria caccia al bonus continuando a sfruttarne di diversi per avere sempre giocate gratis. Da qui a qualche anno aspettiamoci quindi un’ulteriore evoluzione anche per quanto riguarda i software e le applicazioni di gioco che ormai sono talmente facili da usare che chiunque potrebbe usarle, ma la grande attenzione dei bookmakers ultimamente è posta sulla user experience che i giocatori hanno quando entrano a giocare per offrire sempre un’esperienza migliore e quindi fidelizzando il cliente.

Insomma il gioco online ha l’ambizione e la possibilità di prendere il sopravvento sui classici centri scommesse, dove accadono sempre più episodi di violenza e riciclaggio, sulle sale giochi, ma anche sui più famosi e tradizionali casino che negli ultimi anni hanno subito un drastico calo delle presenze appunto dovuto al gioco online. Vedremo dopo la regolamentazione come si comporteranno gli operatori di gioco e se riusciranno a sopperire ai divieti di pubblicità che verranno imposti, ma anche come reagiranno le società sportive coinvolte da questo futuro blocco, perché oggi il più grande introito delle sponsorizzazioni delle società sportive deriva dalle aziende del gaming ed anche per loro se non si trova una giusta regola potrebbero andare in difficoltà ed alcune addirittura scomparire viste le già note difficoltà economiche dei club minori. .