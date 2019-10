Pulizie appartamenti Roma

Abiti a Roma o in provincia e hai bisogno di pulizie approfondite per il tuo appartamento? Puoi decidere di farlo in autonomia seguendo i nostri consigli professionali oppure puoi rivolgerti a un’impresa specializzata: noi ti consigliamo 100 Mani, impresa di pulizie appartamenti a Roma e in tutta la provincia.

Da dove partire se devi sanificare, disinfettare e riordinare periodicamente tutta la tua casa? Innanzitutto devi avere un’ottima organizzazione: solamente razionalizzando il più possibile le faccende domestiche riuscirai ad avere un piano giornaliero, settimanale o mensile di tutti i lavori domestici.

Naturalmente il risultato finale dipenderà principalmente dalla scelta dei macchinari e dei prodotti giusti: solo così puoi ottimizzare i tempi e gestire nella maniera migliore tutte le faccende da sbrigare.

Pulizie appartamenti: da dove partire?

Tra gli interventi principali delle pulizie in appartamento rientrano senza dubbio la sanificazione del bagno, della cucina e dei pavimenti. La scelta dei prodotti giusti implica un risultato altamente professionale, garantendo un’igiene impeccabile.

Dobbiamo fare innanzitutto una distinzione tra pulizie ordinarie e pulizie straordinarie; ci sono infatti alcuni interventi di routine che andrebbero svolti quotidianamente:

lavaggio delle stoviglie

pulizia dei ripiani di lavoro

pulizia dei pavimenti

riordino delle stanze da letto

svuotamento della pattumiera

Invece le pulizie più a fondo, come l’aspirazione di divani e tappeti, la pulizia del frigorifero, il lavaggio e la stiratura di capi e biancheria sono tutti interventi che possono essere svolti meno frequentemente. Rivolgendoti a un’impresa specializzata puoi richiedere un piano di pulizie bisettimanali o settimanali che svolga per te tutti i lavori più impegnativi.

Pulizie straordinarie appartamenti

Tra le pulizie straordinarie possiamo includere tutti quegli interventi che non svolgi settimanalmente perché necessitano di molto tempo ed energia, oltre ai macchinari e ai prodotti giusti. Vediamo qualche esempio di queste pulizie:

Pulizia delle fughe dei pavimenti

Rimozione del calcare dalla rubinetteria

Pulizia dei vetri

Pulizia degli infissi

Pulizia dei battiscopa

Pulizia dei soffitti

Pulizia degli armadi e della dispensa

Sanificazione delle maniglie

Lavaggio delle tende

Perché rivolgerti a un’impresa di pulizie appartamenti a Roma

Scegliere un’impresa specializzata per le pulizie di fino e di fondo in appartamento significa fare un investimento con la sicurezza però di ottenere i risultati richiesti: nessuno spreco di tempo o di denaro per l’acquisto di prodotti non adatti, ottimizzazione degli interventi di pulizia per cui ogni intervento viene svolto nel corretto ordine senza vanificare quello precedente.

Scegliendo la ditta migliore poi troverai prodotti ecologici e personale altamente qualificato e specializzato: contattaci gratuitamente per informazioni su tutti i servizi che la multiservizi 100 Mani può offrirti.