La tecnologia, spesso e volentieri, ci dà forfait proprio quando non dovrebbe. Durante un match decisivo del campionato di calcio di serie A, ad esempio, oppure nel bel mezzo del film che da mesi aspettavamo di vedere e che è appena debuttato sulla pay tv. Quell’alert sullo schermo che recita “Nessun segnale dalla parabola Sky” può rovinare in maniera irreversibile una serata che si pensava di trascorrere in tutto relax sul divano, col telecomando in una mano e un buon drink nell’altra.

Ma cosa bisogna fare, in effetti, quando il decoder della tv satellitare fa i capricci?

A volte, se si è sufficientemente fortunati, si può rimediare in totale autonomia, magari chiedendo il supporto degli esperti operatori telefonici in servizio presso il call center di Sky. Sempre pronti a dare assistenza al cliente, vi seguiranno passo passo per permettervi di ripristinare correttamente il collegamento e darvi così la possibilità di proseguire nella visione della partita, del film o della serie tv che tanto appassionatamente stavate seguendo. Non sempre però le cose sono così semplici, tanto che spesso si è costretti a ricorrere all’aiuto di un tecnico che si rechi sul posto e faccia una diagnosi completa della problematica in essere.

Eccezion fatta per i casi in cui il collegamento salta per qualche minuto, a causa magari di un forte maltempo e del vento che mette a dura prova le parabole poste sui tetti dei condomini e delle case indipendenti, il guasto potrebbe essere permanente e di non semplice risoluzione.

Nel caso ci si renda conto che il ripristino del decoder non sia in grado di sortire alcun effetto, sarà dunque necessario contattare un’antennista Milano che possa venirne a capo ed individuare una soluzione che duri a lungo nel tempo.

L’intervento di un professionista è improcrastinabile quando si appura che il decoder o l’antenna non funzionano per via di un guasto e non a causa di pioggia e fulmini o di una coltre di neve che si è depositata sull’impianto posto all’esterno della casa. Sarà premura dell’antennista quindi capire cosa abbia mandato in tilt il sistema e trovare, subito dopo, il modo di ripristinare la visione. Qualunque problema impedisca l’utilizzo della pay tv, sia esso un malfunzionamento di qualunque natura oppure un segnale scadente, il vostro antennista di fiducia è l’unico in grado di riuscire in un intervento che, seppur di routine, non è mai di semplice realizzazione.

Qualora si rendesse necessario, il professionista da voi contattato vi sarà di supporto anche in altre procedure: nell’installazione del decoder Sky ad esempio, sia all’interno di attività commerciali che nelle normali abitazioni, nel puntamento della parabola e anche nella fase di installazione e manutenzione dell’antenna che vi servirà, negli anni a venire, per non perdere più neanche un momento della finale di Champions League, dell’ultimo episodio di Gomorra e del nuovo film di Quentin Tarantino.