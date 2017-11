I servizi di P&P Investigazioni

Il vasto assortimento di problemi e inconvenienti che può indurre a mettersi in cerca di una agenzia di investigazioni private richiede la conoscenza delle proposte che il mercato mette a disposizione: è bene, insomma, scegliere l’investigatore più affidabile e più bravo ad assecondare le esigenze che si desidera soddisfare. In genere, quasi tutte le agenzie di questo settore sono specializzate in ambiti specifici, il che vuol dire che tendono ad occuparsi di pochi rami: c’è chi si occupa di indagini su infedeltà coniugali e tradimenti, chi si occupa del controllo delle attività dei minori, chi si occupa dei dipendenti assenteisti, e così via.

In alcuni casi, però, le agenzie sono più strutturate, e in virtù della loro articolata organizzazione sono in grado di assecondare qualsiasi richiesta: non si ha a che fare, dunque, con una one man company, ma con un’attività che si basa sulla serietà e sull’esperienza di un team di lavoro composto da più professionisti, così che risulti più semplice diversificare gli ambiti di intervento e garantire i più elevati standard di efficienza e di efficacia in circostanze differenti.

La proposta di P&P Investigazioni

Un esempio di agenzia investigativa ben strutturata può essere rintracciata in P&P investigazioni, ormai un punto di riferimento nel settore non solo per la professionalità di chi vi lavora, ma anche per la capacità di coprire gli ambiti più vari. Uno degli aspetti a cui si presta maggiore attenzione è quello della protezione dei dati, che permette di prevenire e di contrastare la dispersione di informazioni: in altri termini, non si corre il rischio di dover fare i conti con pericolose fughe di notizie. Al di là dei tradimenti coniugali, i casi in cui le agenzie come P&P Investigazioni possono essere coinvolte sono di vario genere: le imprese di piccole e medie dimensioni, ma anche le multinazionali, possono – per esempio – avere bisogno di usufruire di servizi di sicurezza e di intelligence che presuppongono il ricorso a dispositivi e strumenti particolari.

Basti pensare alle circostanze di spionaggio industriale, ma anche alle situazioni che coinvolgono dipendenti assenteisti, o alla necessità di proteggere importanti uomini di affari e luoghi di lavoro con servizi fiduciari. E ancora, dalle bonifiche telefoniche alla concorrenza sleale, dalle frodi aziendali alle bonifiche ambientali, dalle contraffazioni dei marchi alle truffe commerciali, sono molti gli episodi che meritano di essere approfonditi, anche per i risvolti di carattere penale che ne possono derivare. P&P offre inoltre anche un servizio di ricerca di auto intestate ad aziende o singoli individui utile nei casi di recupero crediti.

Come opera un’agenzia di investigazioni

Ma quali sono le caratteristiche che rendono affidabile e credibile una agenzia di investigazioni? Tra le tante, una molto importante è la disponibilità di una fitta rete di contatti, che permette di poter contare su fonti informative distribuite sul territorio. Naturalmente si tratta di reti che non riguardano solo il territorio locale, ma quello nazionale o addirittura internazionale. Gli investigatori, inoltre, sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento, utili – tra l’altro – per conoscere le novità più recenti dal punto di vista delle tecnologie e dei dispositivi da adottare per le intercettazioni.