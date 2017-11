Come allontanare i piccioni dal tetto? Ecco tutti i rimedi

Abitare in una grande città significa dover affrontare anche la presenza dei piccioni. Per cercare di allontanare i piccioni dal tetto è possibile mettere in campo una serie di rimedi, sia naturali che artificiali. Ad esempio, potete scegliere di installare dei dissuasori per volatili, oppure utilizzare delle sostanze in grado di allontanare una volta e per sempre questi uccelli dalle vostre case. Quello che è certo è che i piccioni continueranno a cercare dei posti sicuri in cui andare a costruire il proprio nido e questo, significa che se la vostra casa sarà presa di mira, i loro escrementi praticamente saranno onnipresenti sul pavimento dei vostri balconi e vicino alle vostre mura. Esistono vari rimedi contro questo fenomeno e a volte non serve spendere una grande cifra per allontanare i piccioni dal tetto. La soluzione migliore per scacciare questi uccelli è quella di comprare delle strisce prefabbricate con degli spuntoni che aiuta ad allontanare la presenza di questi volatili. Queste strisce vengono vendute al metro e costano circa 10 euro. Ma ci sono anche altri metodi per tenere lontani i piccioni

I metodi naturali per allontanare i piccioni dal tetto

Tra i metodi già citati per allontanare i piccioni dal tetto ce ne sono anche altri che possono essere presi in considerazione qualora i primi non dovessero funzionare. Ad esempio, si può usare una sostanza repellente. In commercio ne esistono tantissime che possono essere applicate sui tetti e sui balconi e l’effetto sarà garantito. Purtroppo si tratta di un metodo soltanto temporaneo ed inoltre, spruzzare sostanze chimiche nella propria casa non è mai una buona scelta.

Un’altra metodologia che viene spesso applicata per allontanare i piccioni dal tetto è quella di installare dei palloncini. Si tratta di un modo unico per risolvere il problema ma, non è proprio il massimo dal punto di vista estetico. A volte, potrebbe anche essere opportuno magari mettere in campo una o più azioni di contrasto alla presenza dei piccioni e cercare di testare, in base alla propria casa e in base alle proprie esigenze, qual è il metodo ideale. La cosa importante è che l’azione di contrasto venga fatta sempre nel rispetto dei volatili ma allo stesso tempo che riesca a farvi ottenere il risultato desiderato.