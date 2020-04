Fattorino.it l’app gratuita per consegne in tutta Italia

Cerchi un fattorino per la consegna della spesa, per la consegna del cibo a domicilio o per il disbrigo delle pratiche burocratiche?

Se sei impossibilitato ad uscire di casa, con l’app fattorino.it trovare un fattorino che effettua trasporti e consegne al posto tuo non è mai stato cosi semplice!

Scopriamo insieme come funziona l’app fattorino.it e come iniziare a beneficiare di tutti i vantaggi.

Come si usa l’app fattorino.it?

Scarica gratuitamente dal tuo Play Store o App Store l’app di Fattorino.it

Scrivi cosa hai bisogno di consegnare e in quale città devi effettuare la consegna. I fattorini sono attivi in tutti i Comuni, province e regioni d’Italia.

Non preoccuparti di quanto è grande o piccolo il carico. I mezzi di trasporto di fattorino sono versatili per ogni consegna. Dai grandi furgoni per il trasporto di oggetti ingombranti, come potrebbe essere per un pianoforte, ai piccoli motorini per consegne veloci in centro città.

Inizia a scoprire il mondo di fattorino.it e iscriviti gratuitamente al marketplace collegato di consegne.it Vedi subito se i commercianti della tua zona sono iscritti su consegne.it e collaborano con i nostri fattorini.