Viaggiare in auto con Fido: ecco i migliori consigli per la sicurezza

Quando ci muoviamo nelle attività di routine quotidiana scegliamo sempre volentieri di portare Fido con noi. Il legame con il nostro cane è qualcosa di speciale, che ci fa desiderare di averlo vicino nei momenti più o meno importanti della giornata. La sua presenza in famiglia si offre anche come potente antistress: portarlo a spasso nel verde di un parco o lungo il mare è sempre un piacere. Scegliere di andare insieme anche in vacanza è la scelta migliore: lui sarà felice e noi pure. Quando si programma un viaggio, soprattutto in questo periodo complicato, si pensa subito agli spostamenti in macchina. Sia per i viaggi che per i trasferimenti di lavoro e le incombenze di famiglia ci sono nuovi trend che si stanno facendo avanti, in grado di interpretare le diverse esigenze, come il noleggio lungo termine per privati . Consente di stare alla larga dalla burocrazia (costi di gestione e operazioni di manutenzione sono compresi nel contratto), inoltre si tratta di una formula che – per risparmiare – si può applicare anche alla auto usate. Decidere di viaggiare con Fido a bordo è ormai un’esperienza piuttosto comune che, sia per le vacanze che per i piccoli spostamenti di tutti i giorni, richiede alcuni accorgimenti oltre al rispetto di regole ben precise. Viaggiare con il proprio amato cane è un’esperienza divertente e piacevole, ma occorre sempre muoversi in totale sicurezza ed evitare inconvenienti. Ecco perché è utile consultare le norme del Codice della strada riguardanti proprio il trasporto di animali, così da avere un’infarinatura in merito a obblighi e divieti.

Le regole da seguire per evitare le multe

Quelle relative al trasporto in sicurezza di animali in auto sono regole che puntano a garantire non soltanto l’incolumità delle persone a bordo ma anche dell’animale e di chiunque si trovi a transitare per strada. Le cose cambiano a seconda che il cane in macchina sia uno o più di uno: nel primo caso sarà sufficiente non farlo viaggiare nel vano anteriore di fianco a chi guida, mentre nel secondo gli animali dovranno obbligatoriamente viaggiare in una gabbia ad hoc o essere ospitati nella parte posteriore della vettura, ben separati dalla cabina di guida da una rete elastica di nylon con le maglie larghe o altro supporto rigido. Emerge chiaramente come queste regole – che richiedono l’utilizzo di un trasportino, di un divisorio oppure ancora di speciali cinture di sicurezza – siano pensate per rendere gli spostamenti con i nostri amici a quattro zampe sicuri. Occorre evitare qualsiasi trauma, anche il più banale, al cane: limitare i suoi movimenti serve a questo, dal momento che – per paura o per voglia di giocare – potrebbe essere un pericolo non solo per sé ma anche per la persona che guida e per gli altri passeggeri. Per un cane l’esperienza del viaggio in macchina con il suo amico umano si presenterà come un momento divertente e di condivisione. Spesso si vedono cani affacciati al finestrino ma, anche se può sembrare una scena simpatica, la persona alla guida sta rischiando una multa. Occorre evitare comportamenti sbagliati e pericolosi.

Gli errori da non fare e gli accessori più utili