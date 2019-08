Assenza di Segnale TV in Casa?

Quando la nostra tv in casa non riceve il segnale le cause possono essere di varia natura: potrebbe trattarsi di un’antenna spostata, di un cavo spezzato o che fa contatto, di un mal funzionamento del decoder oppure della televisione stessa. In questi casi è necessario contattare un’antennista esperto che sarà in grado di analizzare ala meglio la situazione e di trovare la soluzione più rapida e funzionale al nostro problema di ricezione.

Riposizionamento Antenna

Come accennato sopra, la mancata ricezione del segnale può essere dovuta ad uno spostamento dell’antenna causato dal vento o dalla pioggia; il riposizionamento è un’operazione fuori dalle competenze del cliente poiché non basterà staccare e riattaccare una spina. Vi consigliamo dunque di contattare il team di Antennista Bari per esporre il problema e ottenere un intervento rapido e sicuro per posizionare in modo corretto l’antenna e ripristinare la ricezione di segnale. Se invece il problema dipende da guasti e danni gravi, sarà necessario richiedere un sopralluogo preventivo da parte del tecnico, che dopo un’attenta analisi, saprà come agire.

Antennista Bari: tecnici competenti e sempre aggiornati

Serietà, professionalità e cortesia caratterizzano tutti gli operatori di Antennista Bari, sempre aggiornati sui vari tipi di antenne e parabole, oltre che sulle nuove tecnologie e i nuovi modi di utilizzare la tv. Conoscenze che mettono al servizio dei clienti tutte le loro competenze tecniche e sono pronti a fornire anche indicazioni su come sfruttare la rete internet per guardare la televisione.

Richiedi un preventivo completamente gratis ai professionisti di antennista.bari.it e risolvi la tua emergenza segnale tv!