L’attività di derattizzazione e disinfestazione è regolamentata dalla normativa entrata in vigore con la legge n 82 del 23 maggio 1924. La finalità più importante è preservare la salute di cittadini e lavoratori in quanto la derattizzazione e la disinfestazione comportano l’uso di agenti chimici potenzialmente pericolosi per l’uomo e l’ambiente.

A partire dal 2 febbraio 2007 viene introdotta una successiva normativa, il Decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 art. 10 comma 3, che limita l’abilitazione alle imprese in possesso di requisiti tecnico-professionali ritenuti idonei a minimizzare l’impatto inquinante dell’attività.