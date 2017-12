Nuova Volkswagen Amarok 3.0 V6, maggior potenza e performance

Amate guidare fuori strada? Volkswagen ha la risposta giusta che fa per voi: si chiama Amarok. Il nuovo pick-up Amarok è un’auto in cui si può percepire il massimo comfort durante la guida su ogni tipo di terreno: terra, ghiaia o asfalto che sia. Combina un design atletico ad una struttura molto robusta e rialzata, la quale permette all’autovettura di dominare qualsiasi tipo di strada senza subire nessun tipo di danno. Guidare quest’auto sarà come essere al comando di un vero e proprio carro armato.

Design sportivo e comfort assicurato

Muso possente accompagnato da un posteriore con un vano di carico notevole, rivestito in alluminio su cui possono essere caricati fino a 200 kg di materiale. La carrozzeria è personalizzabile grazie ai vari pacchetti disponibili, che aggiungono anche optional interni andando a completare la vettura anche nella parte tech. Linee decise e marcate vanno a sottolineare la sportività del veicolo, i fari bi-xenon con luci diurne a LED migliorano la visibilità generando sia il fascio anabbagliante che quello abbagliante, la sportsbar infine conferisce quell’eleganza dinamica al posteriore dell’auto (disponibile solo per la versione “Aventura”).

Internamente troviamo rivestimenti di alta qualità ed ampi spazi per favorire il più alto livello di comfort, il tutto accompagnato da tecnologie di ultima generazione: climatizzatore “Climatronic” e “Climatic” con eventuale riscaldamento supplementare ad acqua, sistema “Composition Audio” e “Composition Media”, per non parlare del “Car-Net App Connect”, con cui collegare il proprio smartphone ai sistemi high tech dell’auto così da controllare tutto dal proprio cellulare. Non abbiamo parlato del sistema di navigazione “Discover Media”, che offre mappe aggiornate gratuitamente, da consultare in qualsiasi momento si voglia.

Ma per quanto riguarda la sicurezza? Nessun problema, anche in questo veicolo Volkswagen ha installato i migliori sistemi di sicurezza per aiutare il conducente ad affrontare ogni tipo di tracciato: la frenata automatica post-collisione, il controllo elettronico della stabilità, la stabilizzazione del rimorchio, il “Park Pilot” ed ovviamente la telecamera per la retromarcia “Rear View”. Questi sono solamente alcuni dei sistemi dell’auto che potrete provare prenotando un test drive direttamente dal sito ufficiale di Volkswagen Italia.

Motorizzazioni da vero fuoristrada

2 motori disponibili per l’Amarok caratterizzati da un’incredibile potenza. Entrambi sono diesel e dispongono di 204 cavalli (il primo) e 224 cavalli (il secondo). Questo fuoristrada è l’unico a vantare un cambio automatico a 8 rapporti, ma perché questa scelta? La prima marcia è stata ottimizzata per le partenze con il rimorchio, mentre l’ottava riduce il consumo di carburante quando si percorrono lunghi tratti mantenendo basso il regime del motore. Per ridurre i consumi del propulsore è stata integrata la tecnologia, ormai nota, “BlueMotion” con sistema “Start&Stop”, fondamentale nei veicoli Volkswagen.

Il prezzo di questa autentica belva oscilla tra i 38.128,68 euro e i 59.869,08 euro, a seconda delle versioni (4 da poter scegliere), degli allestimenti e dei vari optional secondari disponibili. Cosa aspettate? Se siete amanti dei fuoristrada andate sul sito ufficiale e procedete con una configurazione personalizzata del vostro veicolo.