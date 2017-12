Audi A1, un’auto alla moda e versatile adatta anche ai neopatentati

Una vettura nel corso di questo 2017 ha conquistato sempre di più il pubblico giovanile grazie al proprio stile, alla forma compatta ma elegante e alla tecnologia interna. Stiamo parlando dell’Audi A1, gioiello della casa automobilistica tedesca, la quale mette a disposizione prestazioni di alto livello ed equipaggiamenti all’ultimo grido, in grado di affascinare ragazzi e ragazze di qualsiasi età. Nonostante sia un’auto di un certo prestigio, il suo prezzo è sempre più alla portata di tutti, anche grazie a questo l’Audi A1 si posiziona su un gradino superiore rispetto alle altre vetture compatte presenti sul mercato.

Doppia scelta per l’allestimento

L’Audi A1 si presenta con un doppio allestimento così da soddisfare più pubblico possibile, il primo è l’Admired che dispone di: un design sportivo di stampo S line, nuovi propulsori a 3 cilindri, volante sportivo multifunzionale in pelle a 3 razze (con cui comandare i vari sistemi high tech dell’auto), i cerchi in lega da 17 pollici a 7 razze e mantiene sotto il cofano un motore 1.0 TFSI ultra con 5 marce. Il secondo pacchetto è quello Metal plus: con esso abbiamo un motore 1.0 TFSI ultra con 5 marce, l’arco del tetto in colore a contrasto, ancora una volta i nuovi propulsori a 3 cilindri ed il volante multifunzionale in pelle, ma stavolta i cerchi in lega sono da 16” a 10 razze.

Non è finita qua, in quanto è possibile aggiungere alla propria vettura anche il pacchetto S line exterior, il quale include: gruppi ottici posteriori a LED, cerchi in lega da 17” con design a 7 razze e verniciatura metallizzata con tetto in colore a contrasto. Come suggerisce il nome, questo pacchetto può essere solamente “ammirato” visto il tocco di classe che aggiunge all’Audi A1.

Design elegante ed impianto infotainment intelligente

Si parte dalla line di spalla pronunciata ed avvolgente, si passa per l’arco del tetto fino ai montanti inclinati che donano all’auto un profilo decisamente inconfondibile. Per la carrozzeria si possono scegliere diverse colorazioni metallizzate per darle un tocco più aggressivo, come: Argento Floret, Bianco Ghiaccio, Blu Scuba e tanti altri ancora. Non tralasciamo però l’impianto tecnologico interno.

Nell’abitacolo troviamo un display da 3,5” con cui tenere sott’occhio tutte le informazioni principali relative al veicolo, la radio Concert dispone di un altro display da 6,5 pollici con interfaccia MMI, adattamento del volume alla velocità, memoria dinamica per 50 stazioni e funzione “TP-Memo” durante la marcia (è possibile anche inserire schede SD secondarie per l’ascolto della musica). Non può sicuramente mancare il pacchetto Connectivity per connettere, appunto, i vari sistemi di comunicazione, intrattenimento e navigazione della vettura.

L’Audi A1 è un’auto semplice da guidare, ottima per viaggiare e per affrontare le strade cittadine giornalmente, una compatta veloce e pratica che non passa inosservata. Sempre più giovani si stanno avvicinando a questa vettura viste le particolarità che offre ed i prezzi convenienti che presenta. Se anche tu la volessi provare ti invitiamo a richiedere un Test Drive o a procedere alla configurazione personalizzata nel sito ufficiale di Audi Italia.