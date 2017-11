I principali vantaggi del gioco attraverso smartphone e tablet

Come cantava Tom Petty nella sua celebre The Waiting, l’attesa è la parte più difficile da vivere. Questo poteva avere un senso e un peso maggiore prima dell’avvento della tecnologia mobile digitale. Oggi in effetti, se andiamo a vedere bene cosa avviene nel nostro quotidiano, trascorriamo una quantità di tempo, altrimenti perso, su smartphone e tablet. A chi non è mai capitato di ingannare il tempo in fila dal medico, in banca o durante il tragitto che compie il nostro autobus, consultando lo smartphone per attingere a informazioni utili che spesso riguardano il nostro tempo libero. Organizzare una serata tra amici quindi, per vedere un film o una puntata della nostra serie tv preferita, viene ormai eseguito tramite smartphone o tablet. Anche l’intrattenimento stesso passa attraverso le vie telematiche del web e dei nostri dispositivi tecnologici. Sembra quindi di vivere in una puntata di Ai confini della realtà o se siete più al passo coi tempi di Black Mirror. Pensiamo anche a come sono cambiate le nostre abitudini, quando ancora adolescenti trascorrevamo il tempo con gli amici in sala giochi.

Oggi invece la sala giochi è a portata di mano e questo riguarda sia i più giovani che le persone adulte. L’industria di intrattenimento per adulti si è infatti orientata verso un prodotto di consumo che possa essere giocato in qualsiasi momento, specialmente in mobilità. Prendiamo come modello esplicativo William Hill live casino che è rivolta naturalmente verso un utente over 25, che accedendo da mobile potrà disporre di un operatore che dal vivo consentirà di giocare in tempo reale alla roulette o al blackjack. In effetti oggi poter accedere da mobile e avere le stesse possibilità di gioco vuol dire davvero molto. Significa che un utente può giocare sul nostro sito in qualsiasi luogo e in ogni momento. La nostra vita odierna è fatta principalmente di due cose: attese e momenti di assoluta frenesia.

Proprio per questo motivo poter disporre di un gioco che riesce a intrattenerci e a svagarci mentre siamo in fila in banca, o alla posta o in attesa prima di un check-in potrebbe essere il punto di forza per un sito che si occupa di intrattenimento e videoludica. Ancora di più quando parliamo di giochi online come il casinò, che attualmente sta riscuotendo un successo enorme, in Europa come in Italia. I dati di gioco relativi a questo anno in corso ci dicono di un periodo di transizione, dove probabilmente ci sarà un calo per quanto riguarda gli utenti, visto che veniamo comunque da un biennio irripetibile. In particolare si nota il calo di quanti giocavano attraverso PC fisso e portatile, segno evidente che il gioco online oggi è tutto orientato verso la mobilità e che sono gli smartphone a farla da padrone. Non è un caso se le app destinate al gioco online aumentano di stagione in stagione a livelli esponenziali. Questo fino a 3-4 anni fa era impensabile, specialmente per via del fatto che i dispositivi Android e quelli iOS necessitavano di diversi software, che oggi invece sono diventati intercambiabili tra loro.