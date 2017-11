Fiera di Rimini: torna Gluten Free Expo dal 18 al 21 novembre

Quella di quest’anno sarà la sesta edizione dedicata al Gluten Free, la fiera internazionale dedicata ai prodotti e ai mercati del senza glutine a cui si aggiunge quest’anno anche la linea del Lactose Free.

La Gluten Free Expo è nata 5 anni fa come punto di incontro tra gli operatori di questo mercato, presentando prodotti e soluzioni nuove alle aziende quanto ai consumatori. Di anno in anno la fiera, ospitata negli spazi riminesi, ha visto un continuo crescendo di possibilità e di partecipazione, visto l’alto numero di soggetti interessati a questi specifici prodotti.

Presso gli stand della Fiera di Rimini dal prossimo 18 novembre fino al giorno 21 sarà possibile scoprire le attrezzature specifiche per i professionisti del settore e incontrare le opportunità di franchising. Durante i giorni di manifestazione i partecipanti avranno inoltre modo di degustare i nuovi prodotti gluten free proposti dal mercato specializzato: cibi etnici, dolci e prodotti da forno, condimenti e salse, fino alle bevande alcoliche ed analcoliche specifiche e agli integratori alimentari. Ciò che viene proposta alla Fiera di Rimini con la Gluten Free Expo è un excursus completo sulle possibilità attualmente offerte dal mercato specializzato.

Quest’anno le proposte del senza glutine saranno affiancate da quelle senza lattosio, altro segmento interessante e di tendenza in questi ultimi anni.

Durante i giorni di fiera sono previsti eventi come show cooking, seminari e convegni.

L’evento si ritiene di particolare interesse per la distribuzione del food & beverage e per gli importatori, così come per i proprietari di attività commerciali specializzate, ristoranti, hotel e farmacie e via dicendo. È un’opportunità unica anche per gli chef che avranno modo di confrontarsi direttamente con le innovazioni in questo campo per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. È ben noto che negli ultimi anni sono sempre di più le persone affette da celiachia e altre intolleranze alimentari, motivo per cui gli attori del food & beverage devono innovarsi e specializzarsi per garantire la massima soddisfazione ai propri clienti acquisiti o potenziali.

I professionisti avranno modo di confrontarsi con gli altri player del settore e di instaurare delle collaborazioni o partnership commerciali.