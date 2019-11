Recupero Rifiuti Ingombranti: una risorsa nascosta

In un mondo ogni giorno più attento all’ecologia e alla gestione responsabile delle risorse sempre maggiore importanza viene data al recupero dei rifiuti ingombranti, risorsa che spesso viene sottovalutata. I gesti che il cittadino deve fare per facilitare questo processo di rivalorizzazione sono pochi e semplici, ma nonostante questo non sempre vengono rispettati. Si preferiscono metodi di smaltimento alternativi, spesso dannosi e pericolosi non solo per l’ambiente, ma anche per le persone.

Ma perché questi rifiuti costituiscono una risorsa?

Di che beneficio è per noi promuovere il recupero dei rifiuti ingombranti?

Promuovere il recupero dei rifiuti ingombranti attraverso un corretto smaltimento

I rifiuti ingombranti sono così definiti poiché a causa delle loro dimensioni o dei materiali che li compongono non possono essere gettati nei normali bidoni della raccolta differenziata, come:

Divani

Poltrone

Tavoli

Scrivanie

Sedie

Armadi

Librerie

Materassi, reti e strutture letto

Biciclette

Mobili vari

Soprattutto nelle grandi città, purtroppo, non è raro vedere questi oggetti ormai rotti, vecchi o semplicemente inutilizzati abbandonati per strada, nei parchi o in zone isolate. In realtà la corretta gestione di questi rifiuti ingombranti prevede il conferimento in centro di raccolta o isola ecologica autorizzata, in modo da permettere i processi di recupero delle materie prime.

Se abiti nella Capitale e devi smaltire dei rifiuti ingombranti ti consigliamo di visitare il sito Adftrasporti.it dove potrai richiedere il ritiro e il trasporto di molte tipologie di rifiuti speciali e dove troverai una lista delle isole ecologiche a Roma completa di orari e tipologie di rifiuti ammessi.

Recupero Rifiuti Ingombranti: le materie prime

Grazie al recupero dei rifiuti ingombranti è possibile estrapolare materie prime che a seguito di specifici processi e lavorazioni potranno essere riutilizzate nella creazione di nuovi oggetti. La maggior parte degli ingombranti contiene materiali che si prestano benissimo al riciclo, ad esempio:

Legno : trasformato in pannelli utili nella costruzione di mobili e nei rivestimenti

: trasformato in pannelli utili nella costruzione di mobili e nei rivestimenti Metallo : inviato alle fonderie e recuperato in alte percentuali

: inviato alle fonderie e recuperato in alte percentuali Vetro : al 100% riciclabile nelle vetrerie

: al 100% riciclabile nelle vetrerie Plastica: attraverso rilavorazioni termiche, meccaniche e chimiche si può tornare alla materia prima di partenza o costruire nuovi oggetti

Promuovere il recupero dei rifiuti ingombranti attraverso uno smaltimento responsabile diventa quindi fondamentale per consentire questi processi e dare agli scarti una nuova vita.