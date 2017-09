Gossip girl: possibile ritorno della serie televisiva americana

Amate fin dalla prima stagione, la serie Gossip Girl è stata una delle più seguite negli ultimi anni. Ben sei le stagioni andate in onda (ed attualmente è possibile rivedere l’ultima stagione sul canale televisivo La5), che hanno reso celebri i personaggi Serena Van der Woodsen e Blair Woldorf, interpretati dalle attrici Leighton Meester e Blake Lively.

E proprio la bionda e bella attrice sembrerebbe dare la speranza di un possibile ritorno nei panni di Serena, la hit girl di Manhattan. In un intervista effettuata da Variety, Blake Lively si sarebbe dimostrata molto aperta all’idea di un possibile ritorno.

In realtà più di un prosieguo della serie, la casa cinematografica Warner Bros starebbe pensando di trasformare la serie tv in film, così come in passato accadde per la serie Sex and the City.

La serie televisiva, basata sui romanzi di Cecily von Ziegesar, narra le vicende di quattro ragazzi appartenenti all’elitè di Manhattan: Serena van der Woodsen, bellissima e carismatica ma con un passato problematico; Blair Cornelia Waldorf, snob e arrogante, amica di Serena; Chuck Bass, personaggio popolare e festaiolo con atteggiamenti tipici del dandy; Nate Archilbald, apparentemente un ragazzo mite e timido.

Secondo voci, alcuni attori della serie televisiva avrebbero risposto con favore ad un’eventuale proposto di un ritorno. A quanto sembrerebbe, tre dei quattro personaggi cardine della serie avrebbero accolto con favore la proposta di un ritorno a Gossip Girl, mentre Ed Westwick, che interpretava il ruolo di Chuck Bass, ancora non avrebbe dato risposta.

Noi ci resta che attendere per sapere se sul grande schermo torneremo a vedere le vicende di Serena e Blair, tra amori e vita mondana.

XOXO Gossip Girl