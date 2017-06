Pronto intervento fognature: cosa contraddistingue un servizio di qualità

Se si necessita di un servizio di pronto intervento fognature è fondamentale rivolgersi ad un’azienda professionale, dunque ad una ditta che sappia risolvere con successo tutte le varie criticità che possono riguardare una fognatura e che sappia garantire un intervento tempestivo.

Da questo punto di vista è senz’altro un’ottima idea quella di affidarsi ad Autospurgo.com srl, azienda che vanta una grande esperienza in questo settore e che opera a Roma e in tutta la sua provincia, a Genova e a Follonica.

L’ostruzione delle tubature: a cosa può essere dovuta e come si può risolvere

Una delle ragioni più consuete per le quali si rende necessario un servizio di pronto intervento fognature corrisponde senz’altro all’ostruzione delle tubature.

Questo problema si manifesta piuttosto frequentemente, anche in considerazione del fatto che può essere dovuto ad una vasta gamma di fattori: ad incrostazioni, ad esempio, alla formazione di depositi calcarei, oppure all’intrusione di corpi estranei all’interno dei condotti, come possono essere dei rami di albero.

In simili circostanze è molto importante intervenire con tempestività, sia perché la fognatura che versa in simili condizioni non può funzionare correttamente, e sia perché vi è il rischio che si creino dei danni ancor peggiori, oppure che fuoriescano dei liquami.

Autospurgo.com risponde in modo impeccabile a necessità di questo tipo, verificando le ragioni del problema tramite l’effettuazione di videoispezioni e realizzando la disostruzione in diverse modalità: se la causa del problema è il calcare si possono utilizzare ugelli rompi calcare e prodotti ad azione disincrostante, ugelli taglia radici e ugelli fresa sono ottimi nel caso in cui si siano insinuati dei corpi estranei nella tubatura, e ancora possono essere adoperati ugelli testa rotante con catena, ugelli dissablatori e tante altre varianti ancora.