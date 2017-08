Vivere l’estate a pieno ritmo con gli integratori Multicentrum

Stanchezza e affaticamento, i sintomi tipici dell’estate

Come ritrovare il vigore fisico?

Il vento che soffia portando con sé la fresca brezza, il profumo dei fiori e dei frutti maturi, le giornate trascorse a crogiolarsi al sole e il mare che ci culla in un tripudio di sfumature verdi e turchesi. Per molti, l’estate è il periodo più speciale e divertente dell’anno ma, per altri, può trasformarsi in una vera e propria tragedia. Le temperature che s’innalzano all’improvviso, il persistente tasso di umidità, lo stress e la stanchezza possono fiaccare ancora di più il nostro fisico, già provato da una lunga stagione lavorativa. Ma a tutto c’è rimedio. Gli integratori multivitaminici Multicentrum, sfruttando l’azione combinata dei sali minerali con le vitamine di frutta e verdura, contribuiscono a dare una sferzata all’organismo, aiutandolo a recuperare le forze perdute in mariera totalmente naturale.

Perché utilizzare Multicentrum in estate?

A ciascun problema, la sua soluzione

Come tutti gli integratori multivitaminici di nuova generazione, anche il catalogo di prodotti Multicentrum prevede decine di referenze, ciascuna nata per uno scopo preciso. L’estate il fisico si disidrata e s’indebolisce molto più velocemente rispetto all’inverno. Dunque, ciò che serve, è una bella dose di energia. L’integratore multivitaminico minerale Multicentrum, garantisce un apporto quotidiano e costante di vitamine e sali minerali, utile a combattere la stanchezza fisica e mentale e lo stato di stress, innalzando le difese naturali dell’organismo. Dall’effervescente sapore all’arancia, le compresse deglutibili Multicentrum combattono i radicali liberi, sono ricche di sostanze antiossidanti e di flavonoidi che, apportando nuova linfa all’organismo, lo rimettono in sesto, pronto ad affrontare una nuova giornata, combattendo caldo e stanchezza. Novità assoluta per l’estate 2017, Multicentrum Vitamints può davvero essere assunto in qualsiasi momento. Per prendersi cura del proprio benessere, infatti, Multicentrum ha arricchito il proprio catalogo di un integratore multivitaminico e multiminerale realizzato sotto forma di gustose caramelle al gusto menta o limone. Dotate solo di 4 calorie a confetto, le caramelle multivitaminiche di Multicentrum, grazie alla loro esplosione di freschezza, innalzano le difese naturali dell’organismo, riducono stress e stanchezza, contribuendo a un sano metabolismo energetico.

Più sani e più in forma con gli Omega3

Un integratore a tutto tondo

Come abbiamo anche avuto modo di sottolineare in precedenza, l’estate – con le sue temperature roventi e un tasso di umidità più alto rispetto a quello normale – può rendere ancora più preoccupanti le condizioni cardiache di chi soffre di ipertensione arteriosa o di aritmie. Ciò si verifica perché il cuore fa più fatica a pompare sangue, sovraccaricando l’organismo. Se seguire una dieta corretta è già un primo passo per normalizzare la situazione, Multicentrum ha pensato alla linea MyOmega3. Quest’integratore, infatti, a base esclusivamente di Omega3 EPA e DHA, è ricchissimo di acidi grassi polinsaturi, i quali sono annoverati tra i più importanti alleati del nostro fisico, giacché l’organismo non riesce a sintetizzarli in maniera tale da soddisfare il fabbisogno quotidiano. Una semplice compressa facilmente deglutibile di MyOmega3, quindi, non solo apporta un’incredibile fonte di energia al nostro fisico ma contribuisce a regolarizzare l’attività cardiaca, ad ampliare la capacità visiva, generando un complessivo buon funzionamento delle cellule a livello cerebrale.

E per rendere indimenticabile l’estate dei bambini?

Multicentrum Junior, l’integratore per i “grandi di domani”

Se, per qualcuno, l’estate può rappresentare un problema, non certo può affermarsi lo stesso dei bambini. In questo periodo, complice la chiusura delle scuole, i piccoli trascorrono più tempo al mare e a giocare all’aria aperta. Ciò, però, non vuol dire che non possano risentire di cali vitaminici. Multicentrum Junior, disponibile in una pratica confezione da 30 compresse masticabili al gusto di lampone e limone, studiato proprio per le necessità dei bambini di età superiore ai 4 anni, grazie alla sua formulazione innovativa, consente di vivere al meglio ogni situazione, ancorché stancante, mantenendo alto il livello di concentrazione, favorendo il normale e corretto metabolismo energetico.