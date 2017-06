Aumentare la massa muscolare con DietaGift

Per alcuni può rappresentare un problema di immagine quello di essere magri e di non riuscire ad aumentare la propria massa muscolare nonostante tutti i tentativi fatti. La dietaGIFT aiuta a raggiungere quell’obiettivo che spesso appare impossibile da centrare e se, gli specialisti della nutrizione sono quasi sempre contattati per dimagrire è pur vero che possono aiutare nel processo inverso.

Attraverso la consulenza dei professionisti di studionutrilab.com possiamo addentrarci all’interno di questa tematica e venire a sapere che il grasso non genera grasso ma sono gli zuccheri ed un’alimentazione sbagliata ad essere responsabile.

Ciò non determina il fatto che per costruire la massa muscolare che latita, sia necessario mangiare zuccheri e cibo-spazzatura ma occorre sapere che la massa muscolare –facendo parte della massa magra- aumenta di volume grazie ad una sana dieta alimentare che assicuri oltre all’apporto di cibo anche un giusto apporto proteico accompagnato da un’attività fisica.

IL NUTRIZIONISTA CONSIGLIA COME PROCEDERE CON DIETAGIFT

E’ fondamentale soddisfare quanto richiesto dal proprio fisico a proposito di risorse energetiche dal momento che queste sono necessarie come carburante del nostro organismo e, questo fattore, ci indica che una corretta alimentazione deve essere equilibrata e che mangiare troppo o poco, non è certo la soluzione ideale. Per una corretta alimentazione è necessario non saltare mai uno dei tre pasti fondamentali che sono la base di una dieta equilibrata e che devono essere opportunamente livellati in questo modo:

– una abbondante e variegata prima colazione composta da succhi o estratti di frutta/verdura, cereali, latte, caffè, composte, miele;

– un pranzo che possa alternare primi e secondi piatti oltre che contorni capaci di assicurare il necessario apporto proteico e vitaminico;

– una cena frugale.

La spiegazione di questa metodica alimentare nasce dal fatto che il primo impatto quotidiano con il cibo avviene circa 12 ore dopo dell’ultima volta che si è mangiato (la cena) e che il nostro organismo ha necessità di accumulare energie fisiche e mentali in grado di permettere di affrontare la giornata tenendo presente il fatto che un’abbondante colazione stimola il nostro metabolismo ottimizzando la costruzione di quella massa magra che ci occorre.

Il nutrizionista di fiducia può spiegarci che attraverso una corretta alimentazione, l’organismo viene attivato metabolicamente diversificando il carico di energia assunto attraverso il cibo.

Concludendo

Appare logicamente deduttivo il fatto che in mancanza di una sufficiente alimentazione, il nostro organismo corre ai ripari ritenendo insufficiente l’apporto energetico e, nella fattispecie, blocca il metabolismo e lo sviluppo muscolare.

I muscoli sono formati dalle proteine che devono sempre essere presenti in modo adeguato anche in presenza di una particolare dieta perché fondamentali sia per la formazione dei muscoli che per la loro conservazione.

Ad un’alimentazione corretta va abbinato un esercizio fisico che può essere anche una semplice passeggiata che aiuta la crescita muscolare e perfeziona l’attivazione metabolica.

Questi sono i fondamentali di dietaGIFT che assicura un aumento di peso costante così come la formazione di una massa muscolare.