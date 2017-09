Crea il loft perfetto: il nuovo modo di arredare

Stai cercando articoli d’arredamento per il tuo nuovo loft? Su questo sito potrai trovare mobili di ogni genere, in più colori e materiali, per semplificare e rendere personalizzabile al massimo la tua esperienza da interior designer.

Anche se non sai da dove iniziare, non serve essere ub esperto di arredamento per ammobiliare un loft; è molto più semplice di quanto tu possa pensare!

Tutti i prodotti venduti negli e-shop online ti daranno la possibilità di creare il tuo stile personale: hai bisogno di un orologio di design per l’ambiente cucina? O magari stai cercando un appendiabiti stabile e alla moda per il tuo soggiorno, o ancora un sistema di illuminazione per la tua zona notte? Su internet trovi tutto questo e anche di più!

Negli ultimi tempi è sempre più gettonata la scelta di adibire un ex locale industriale a “casa”, comunemente chiamato loft; questo genere di appartamenti hanno un’impronta decisamente più moderna rispetto ad una tradizionale casa.

Essendo abitazioni particolari esistono dei “dos” and “don’ts” da rispettare per conoscere quale strategia sia meglio utilizzare per arredarli.

Di seguito leggiamo qualche informazione in più su come sono fatti e su come scegliere l’arredamento più conforme al nostro stile personale:

Arredare un loft, può essere complicato a volte, poiché trattandosi di un ex locale industriale, non presenta la classica suddivisione in stanze.

Si tratta infatti di un open space, e cioè uno spazio unico che racchiude insieme zona giorno e zona notte, con l’unica eccezione per il bagno.

Questa tipologia di conformazione interna obbliga il proprietario, o chi per lui, ad arredare con particolare cura ed armonia l’intero loft, dato lo stretto contatto tra le due zone.

Non essendoci mura che separano la cucina dalla camera da letto, ad esempio, sarà più indicato scegliere una linea di stile generale che sia la stessa per l’intero appartamento.

Nel caso in cui i mobili ed i colori fossero troppo differenti tra loro, lo stile del loft ne risentirebbe particolarmente.

Una dritta che spesso viene utilizzata per creare privacy, pur non alzando mura vere e proprie, è quella di sfruttare librerie, armadi o scarpiere per dividere gli spazi in modo rapido ed innovativo.

Uno dei vantaggi della divisione degli ambienti nei loft con mobili, piuttosto che con le mura, è quello di poter cambiare la disposizione in qualsiasi momento a nostro piacimento senza dover incorrere in grandi e costose ristrutturazioni interne.

I tuoi spazi saranno semplici da modificare, assecondando così ogni nostra nuova idea.

I prezzi dei mobilifici online spaziano da molto cari a decisamente accessibili per tutti; esistono venditori online decisamente convenienti rispetto agli altri competitori nel settore, adatti a tutte le tasche.

L’ampissima scelta di complementi d’arredamento disponibile sul web rende l’esperienza di acquisto piacevole e molto divertente; nuovi pezzi belli, resistenti, funzionali e alla moda sono all’ordine del giorno!

Ricerca lo stile che più fa al caso tuo e inizia a creare ambienti alla moda che ti rispecchino.