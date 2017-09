Una casa ben arredata, merita la giusta luce per risplendere. Affidati ai professionisti per una migliore illuminazione!

Quando si desidera di mettere su una propria casa, sia se si intraprende una convivenza o un matrimonio sia se si va a vivere da soli, è importante curarne tutti i particolari per renderla perfettamente rispondente ai propri gusti e alle proprie esigenze. L’arredamento domestico assume un compito fondamentale per personalizzare una casa in quanto esprime il senso estetico dei suoi occupanti ma svolge anche la funzione di accogliere comodamente gli ospiti. Oltre ai mobili, fanno parte dell’arredamento anche altri dettagli, come ad esempio le tende, i tappeti e le luci, elementi utili per rendere gli ambienti più interessanti. L’illuminazione della casa rappresenta un argomento molto spinoso in quanto non sempre si riesce ad individuare il giusto lampadario da collocare alla perfezione in una data stanza, oppure non si riesce a trovare l’elettricista competente che sappia svolgere il lavoro in breve tempo e a costi ragionevoli. Nonostante siano in molti a ricorrere al fai da te per questo tipo di interventi, nella maggior parte dei casi il risultato è disastroso oppure si corrono dei rischi: l’elettricità infatti non può essere affrontata con superficialità, in quanto sono necessarie le dovute competenze.

Yougenio

Yougenio è un sito internet che mette in diretto collegamento la domanda e l’offerta di lavori domestici nelle città di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Torino, Padova, Verona e Vicenza.

Yougenio è la parola magica per la risoluzione di tantissimi problemi relativi alla casa e al giardino in quanto si tratta di una piattaforma online che fornisce assistenza per lo svolgimento di tali lavori, mediante operatori specializzati di alta competenza e serietà. Per accedere al servizio basta un’iscrizione, mediante l’inserimento dei dati personali e di quelli bancari, e subito si potrà navigare sul sito, diviso in maniera ordinata per aree tematiche. Si potranno dunque prenotare operai per lavori di edilizia, personale per la pulizia, cuochi per eventi speciali, giardinieri, meccanici e molto altro. Ogni addetto Yougenio viene presentato sulla sua pagina personale, munita di fotografia e curriculum vitae, in modo che il cliente possa conoscerne la storia e le caratteristiche, in seguito può contattare la persona di interesse con una mail, questa si reca personalmente in loco e si stabiliscono i termini del lavoro. Con riferimento al pagamento, è possibile concordare delle tariffe ad ore o in base al singolo lavoro da svolgere, il tutto da erogare mediante bonifico bancario o carta di credito, per la massima trasparenza anche da un punto di vista fiscale. La piattaforma offre la propria assistenza in base al principio del ‘soddisfatti o rimborsati’, proprio perchè la rete di Yougenio è composta dai professionisti del settore e il risultato è praticamente automatico.

All’interno del team Yougenio sono presenti esperti del settore casa ed in particolare, elettricisti ed arredatori che possono consigliare sulla migliore installazione da porre nei vari ambienti sui quali intervenire, consigliando il cliente sul miglior modello di lampadario al miglior prezzo. Spesso, quando si intende acquistare un arredo luce per la propria casa non si pensa alla modalità di applicazione nè alla tipologia di lampadina da usare, con Yougenio non bisognerà pensare a niente, in quanto i suoi esperti sapranno guidare il cliente nella scelta, cercando di rispettare i criteri di uniformità con il resto dell’arredamento e anche quelli del risparmio energetico, molto importanti in quest’ultimo periodo. Nella fase successiva, ossia di installazione dei lampadari, lampade o altri dispositivi luminosi, sarà una squadra di elettricisti che provvederà prontamente, basandosi sia sulle richieste del cliente ma anche sulle indicazioni del designer – arredatore. Coloro che hanno usufruito del servizio di Yougenio sono rimasti altamente soddisfatti in quanto non sempre si riescono ad avere i contatti giusti in tema di casa, soprattutto quando ci si trasferisce in un’altra città e non si hanno ancora molte conoscenze. Al momento la piattaforma è raggiungibile online ed effettua interventi solamente in alcune città d’Italia ma, visto il successo riscontrato, la community si amplierà con nuovi addetti e professionisti di altri settori utili, abbracciando un numero sempre più alto di richieste, con estrema serietà e trasparenza. Yougenio opera anche per abbonamento mensile o annuale e rappresenta anche un ottimo regalo.