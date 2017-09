Che cosa sono le keyword?

Cosa sono e perché sono importanti le keyword

Il web e l’informazione hanno subito una rivoluzione vera e propria. Un insieme di fattori che hanno stravolto anche il modo di utilizzare un sito web e creare contenuti accattivanti per gli utenti. L’avvento dei motori di ricerca ha portato anche dei cambiamenti nell’architettura e nello sviluppo dei siti web, con tantissime modifiche. Le keyword, in tutto questo, hanno un ruolo principale: infatti sono le parole chiave che permettono all’utente di cercare un determinato contenuto sul web. Grazie a tutto ciò la ricerca è mirata e diretta: se inseriamo in un motore la parola guida Madrid, verranno selezionate tutti siti che possono offrire un servizio di guida, ma anche un articolo con tutti i posti da visitare nella Capitale spagnola. Le chiavi sono molto importanti anche per poter creare un post accattivante: il motore di ricerca, per poter selezionare un post, deve riconoscere quelle particolari keyword, in modo tale da capire che quel pezzo può essere visionato dall’utente. Un’importanza vitale per chi vuole aumentare la visibilità del proprio sito.

Come scegliere le keyword per ottimizzare un articolo sul web?

Quali sono le migliori keyword e come sceglierle

Selezionare una keyword non è per niente facile. Infatti non ci sono delle chiavi standard per ogni contenuto che si scrive. Quando si apre un blog o un sito web, si individua una nicchia ed un particolare settore su cui scrivere. Ovviamente già questo preclude la presenza di altri gruppi di chiavi: se ad esempio creiamo un sito web dedicato alla corsa, tutte le parole chiave che non contengono la parola running o corsa vengono automaticamente escluse. Bisogna dunque capire qual è il proprio settore e iniziare la ricerca delle keyword che possono aumentare la propria visibilità sui motori di ricerca. Ma come scegliere le keyword migliori per ottimizzare un articolo sul web? Ci sono degli strumenti appositi, ma anche l’esperienza del blogger gioca un ruolo decisivo. Tornando all’esempio del running, in molti casi i post più ricercati sono quelli relativi all’allenamento, per poter prendere spunto dai programmi preimpostati e per preparare le competizioni. Bisogna dunque fare moltissima attenzione al trend che si crea per poter scegliere le keyword migliori.

Gli strumenti per capire quali sono le migliori keyword

Ecco come capire quali sono i contenuti e le chiavi di maggior interesse

Ma come scegliere le keyword migliori per ottimizzare un articolo sul web? Come già detto, non esistono delle regole scritte e da seguire. Ci sono però degli accorgimenti che possono tornare utili, come ad esempio i trend: dando uno sguardo attento sui social o sui vari forum, ci si può fare un’idea su quali siano i pezzi più ricercati. In questo modo le keyword da scegliere saranno facili e veloci: basta inserirle nel testo e seguire le regole Seo per poter avere un pezzo visibile sui motori. Esistono anche tanti strumenti, come ad esempio Google Trend, che evidenziano quale siano le chiavi più ricercate: ogni lasso di tempo è analizzato e prevede una classifica di tutte le migliori keyword ricercate dagli utenti. Se dovete migliorare il vostro posizionamento in ottica SEO rivolgetevi a dei professionisti del web sparsi sul territorio italiano come Neting!