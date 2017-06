Posizionamento sui motori di ricerca, 5 motivi per puntare sulla SEO

Negli ultimi tempi, con il progredire e il perfezionamento degli algoritmi di Google, è sempre più noto a tutti che ottenere un buon posizionamento e una giusta visibilità sui motori di ricerca è indispensabile per poter raggiungere il proprio pubblico e, dunque, convertire (vendere il prodotto, conseguire un risultato, ottenere l’iscrizione alla newsletter e così via).

Quando vogliamo valutare l’acquisto di un prodotto, leggere una recensione, acquistare un biglietto aereo o prenotare un hotel, sempre più spesso, ci rivolgiamo ai motori di ricerca e, in particolare, a Google. L’algoritmo ha il compito di selezionare i migliori risultati, quelli che potenzialmente risponderanno meglio alla query digitata dall’utente nel campo di ricerca, e ordinerà tali risultati secondo la pertinenza.

L’obiettivo di una consulenza SEO diventa, dunque, quello di ottimizzare il sito cliente facendo in modo che risponda al meglio a specifici bisogni dell’utente. E facendo sì che l’algoritmo di Google possa identificarlo come tale e, quindi, posizionarlo il più in alto possibile nella SERP (acronimo di Search Engine Result Page, ovvero la pagina dei risultati di ricerca).

POSIZIONAMENTO MOTORI RICERCA: PERCHÉ PUNTARE SULLA SEO

Per questo motivo, per riuscire ad ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca, è consigliabile affidarsi ad un consulente SEO e Web Marketing che sappia mettere in atto tutte le azioni necessarie per dare la massima visibilità al sito in questione. Ecco 5 buoni motivi per cui affidarsi alla SEO: