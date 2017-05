ERP fondamentale per medie e grandi imprese

La pianificazione delle risorse di una impresa, ossia il sistema gestionale integrante vendite, acquisti, contabilità, magazzino, clienti e tutti gli altri processi di business è noto come Enterprise Resource Planning (ERP) ed ottimizza ogni passaggio eliminando eventuali errori e dando una continuità che eviti la formazione di compartimenti stagni capaci di rallentare il lavoro e di essere cause di errori tra un compartimento ed un altro.

L’ERP risulta fondamentale nella gestione delle medie e grandi imprese per coordinare il controllo e la gestione in modo razionale ed intelligente che eviti stock di prodotti (o materie prime) che possono essere immagazzinate supponendo che il trend della domanda continui in modo costante e che, al contrario, possono diventare inutili e costose zavorre laddove la richiesta si riduca o addirittura si blocchi del tutto.

La pianificazione derivata dall’ERP, al contrario, permette di comprendere quelli che sono i prodotti richiesti dal mercato e fare degli acquisti basati solo su quanto necessario che eviti ad un’azienda di acquistare materiali che potrebbero rimanere inutili ed entrare in quella fascia di perdite derivanti da sprechi o da svendite che non riescano neppure a coprire i costi di produzione.

ALYANTE ENTERPRISE ERP

Cata offre quello che è considerato un irrinunciabile punto di riferimento per aziende grandi e medie: un ERP di ultima generazione come ALYANTE ENTERPRISE, il software caratterizzato dalla sua flessibilità e modularità che si adatta a qualsiasi esigenza aziendale. Facile nel suo utilizzo, ALYANTE ENTERPRISE ERP risulta ottimale per essere utilizzato anche in mobilità e può evolversi nel supporto di tutti i processi aziendale grazie ad una tecnologica piattaforma indirizzata per il web con la quale si coniugano funzioni ed applicazioni.

Questo software si differenza dagli altri per la peculiarità di essere in grado di gestire tutti i processi aziendali attraverso una più che esaustiva offerta di verticali di settore e per l’innovazione di strumenti di collaboration mobility.

Coloro che si servono dell’ALYANTE ENTERPRISE potranno notare della sua completezza data dall’ampia gamma dei moduli possibili per ogni area; la semplificazione che permette interventi atti ad ottimizzare la produttività; la totale personalizzazione che è possibile avere dalla modularità, flessibilità e scalabilità di un software che può evolversi a seconda degli aggiornamenti delle esigenze aziendali; la sicurezza che ALYANTE ENTERPRISE garantisce con pw, firme digitali, autorizzazioni, tracciabilità; la possibilità di essere utilizzato in molte lingue e di supportare lo standard Unicode.

NELLO SPECIFICO

ALYANTE ENTERPRISE ERP copre, come aree funzionali: budget e controllo gestionale; amministrazione, finanza e dichiarazione dei redditi; vendite; CRM; Acquisti e SCM; produzione e MES; magazzino e logistica; progetti; commesse; gestione personale.

Attraverso degli strumenti di supporto quali: workflow management, business intelligence, e-commerce; DMS; qualità e con le applicazioni mobile come: cataloghi digitali, logistica, CRM mobile e SFA permette una totale gestione aziendale che tenga tutto istantaneamente sotto controllo.

Il software risulta in linea con le Normative in vigore grazie ai costanti aggiornamenti che sono possibili fare.