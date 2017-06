Se volete soddisfare la curiosità di cosa si prova a veleggiare nell’aria, il parapendio è una opportunità da non perdere. Poter ammirare la terra dall’alto, decidendo di planare dolcemente o di continuare a navigare trasportato dai venti, consentirà a tutti i novelli Icaro di vivere una incredibile esperienza.

Volare con un parapendio è possibile per tutti dal momento che non sono necessarie delle specifiche competenze e che i movimenti che si dovranno fare, sono tutti spiegati in un Briefing che precede il battesimo dell’aria.

VOLARE PER ENTRARE IN UN’ALTRA DIMENSIONE

Grazie all’Aeroclub Albatros è possibile trasformare il vostro sogno in realtà. Esclusive location che vanno dalle verdi ed ubertose colline di Aqui Terme per arrivare fino alle spiagge della vicina Liguria e al loro mare color blu cobalto, i panorami che si potranno ammirare sono davvero molti. Per vivere questa indimenticabile esperienza è necessario affidarsi ad un istruttore qualificato di una Scuola certificata dall’Aereo Club d’Italia che vi inizi al battesimo del volo in parapendio.

Se la vostra intenzione è quella di provare questa esperienza, presso l’Aeroclub Albatros avrete modo di esaudire questo desiderio con un volo la cui quota comprende la lezione introduttiva, l’assicurazione RCT, l’effettuazione del lancio con istruttore qualificato di parapendio, attestato di partecipazione, ripresa video HD della vostra esperienza, servizio navetta dal punto di incontro a quello di decollo.

Se sarete entusiasti delle emozioni provate durante il vostro primo volo e volete apprendere tecniche e segreti per iniziare a volare per conto vostro, potete indirizzarvi al Corso Base di Parapendio che sarà diviso in due parti: la prima si svolgerà in un campo scuola dove, si apprenderà a governare la vela senza mai staccarsi da terra e si avrà modo di conoscere la manovrabilità del parapendio. La quota di questo primo step includerà le lezioni teoriche, l’assicurazione RCT, le esercitazioni pratiche, due voli in tandem con un istruttore qualificato, dieci voli con attrezzatura della scuola.

Per accedere al corso occorrerà esibire un certificato di abilitazione rilasciato da un medico sportivo e la richiesta del nulla osta della Questura di residenza.

Alla fine del corso base, si guadagnerà l’idoneità per frequentare il successivo corso per il rilascio dell’attestato di volo dell’Aeroclub d’Italia.

DIVENIRE ESPERTI

Perfezionarsi nella pratica del volo in parapendio è possibile grazie all’esperienza di qualificati istruttori che vi faranno apprendere tutte le tecniche di volo frequentando un Corso di Parapendio al Verricello ossia, sfruttando la più innovativa e moderna tecnica per apprendere a volare.

Con un argano speciale che viene gestito da un istruttore, sarà possibile essere sollevati da terra con il parapendio da un minimo di pochi centimetri fino a trecento metri. Attraverso il contatto via radio, l’istruttore assisterà l’allievo in tutte le sue manovre fino a perfezionarne le tecniche. La quota di questo corso includerà lezioni di tecnica di pilotaggio, prove al suolo, volo propedeutico in tandem con un istruttore qualificato, progressione di 15 voli. L’idoneità permette il proseguimento al corso avanzato con il quale si maturerà l’attestato di volo. Il corso sarà svolto presso l’avio superficie di Aqui Terme.