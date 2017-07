L’introvabile fabbro invece si trova facile

Quando l’urgenza chiama…

Siete rimasti stupiti e disorientati quando avete visto che la serranda motorizzata del vostro box è rimasta incastrata non andando più su ma neppure scendendo verso terra. Il problema è che è sabato sera, fuori piove, siete stanchi e vi siete resi conto che non potete certo lasciare il box mezzo aperto dal momento che custodisce molte cose personali e molte altre di un certo valore. Avete tentato di scrollare in qualche modo la pesante saracinesca ma senza alcun risultato se non quello di avervi provocato un discreto fiatone e, data l’ora ed il giorno prefestivo, non sapete chi chiamare.

Ma è stato vostro figlio ed il suo smartphone a trovare sul web il sito fabbroroma.net al quale vi siete rivolti quasi senza convinzione. Invece, contrariamente al vostro pessimismo, qualcuno vi ha risposto e vi ha rivolto delle domande a proposito del tipo di emergenza onde poter elaborare un preventivo di spesa.

L’arrivo di un fabbro entro un’ora dalla vostra accettazione del costo, vi ha stupito ancor di più ma vi ha anche permesso di tirare un sospiro di sollievo. Sollievo che si è confermato alla fine della riparazione quando, all’atto di pagare, avete riscontrato che la somma pattuita era stata totalmente rispettata senza presentare alcuna sgradevole sorpresa.

Sorpresi del trattamento professionale?

A mali estremi, intelligenti rimedi

Trovare un affidabile fabbro a Roma è cosa facile se si sa dove cercarlo come sul sito fabbroroma.net che raggruppa dei professionisti del settore che vengono coordinati a seconda delle circostanze e che garantiscono una presenza pressoché continua 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Oltre alla disponibilità che consente al coordinamento di poter fare affidamento su una significativa forza lavoro, c’è da sottolineare la professionalità espressa da ogni artigiano del settore guadagnata sul campo in anni di onesto e serio lavoro. Ma la valenza espressa dall’esperienza non è l’unico valore aggiunto a questo servizio che, in più, offre una trasparenza sin dal primo contatto. Infatti, i prezzi preventivati restano tali senza presentare alcuna sorpresa negativa, a testimonianza della serietà che ha sempre contraddistinto questo centro servizi che opera nella Capitale e provincia da moltissimi anni.

Ma anche in caso di non urgenze, potete richiedere l’intervento di uno specialista

L’esempio iniziale estremizza una situazione che può presentarsi in ogni momento e per ogni cosa (dalla serratura da sostituire alle tapparelle alle quali si è rotta la molla e via dicendo) ma è pur vero che ci possono essere delle operazioni di manutenzione ordinaria che necessitano dell’intervento di un fabbro qualificato e, soprattutto, onesto nei prezzi. Sono questi dei lavori che si possono programmare calendarizzandoli a seconda delle proprie esigenze e possibilità e per i quali, gli artigiani che si raggruppano sotto il sito fabbroroma.net, sono più che disponibili. Anche in questo caso, il rivolgersi al coordinamento dettagliando il tipo di intervento di cui si abbisogna, è fondamentale per avere un preventivo di spesa che può permettervi di confermare o meno, il lavoro per il quale state cercando un esperto fabbro.