Dalla parte dei piccoli

UN INDIRIZZO GIUSTO PER LA SALUTE DEI BAMBINI

Il poliambulatorio di Ancona si avvale di medici specialisti che oltre alle capacità teoriche, hanno una competenza formatasi sul campo e che permette loro di essere dotati di quelle attitudini relazionali che rispondono pienamente alle esigenze dei propri pazienti.

Le consulenze che presso il poliambulatorio di Ancona Medicalpoint sono possibili richiedere,si riferiscono ad ogni branca specialistica nell’ambito della pediatria dall’età neonatale fino all’adolescenza.

Chi è genitore sa bene quanto il senso di responsabilità verso i propri figli, sia presente ed incancellabile e quanto ci si continui a preoccupare per loro anche quando giunti all’età adulta.

Presso la Medicalpoint di Ancona è possibile accedere a diverse branche della specialistica pediatrica a livello ambulatoriale, al fine di ottenere una consulenza di tipo terapeutico e diagnostico come la pediatria in generale, l’allergologia, la psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva infantile, la logopedia e altro ancora.

Può capitare che un bambino a scuola, incontri delle difficoltà nell’apprendimento e che per questo, si incolpino le maestre come se dipendesse dal loro modo di insegnare il fatto che il piccolo sia in grado di assimilare o meno i concetti spiegati in classe. Non si prende in considerazione, ad esempio, quelle che possono essere delle lacune legate alla dislessia o a qualche mancanza cognitiva per la quale il piccolo, pur restando attento e pur studiando, non fosse in grado di elaborare i concetti, di assimilarli e di gestirli.

Ecco perché si rivela necessario, in casi di questo tipo, portare il bambino da uno specialista che sia in grado di monitorare la situazione e predisporre una terapia ad hoc che consenta di rimuovere questa deficienza.

NELLO SPECIFICO CI OCCUPIAMO DI…

Il poliambulatorio di Ancona Medicalpoint si occupa di Pediatria Generale con consulenze di tipo diagnostico e terapeutico. Inoltre, sono possibili richiedere visite nello specifico per: Pneumo Allergologia Pedriatica(Visita specialistica ambulatoriale, Allergologia, Pneumologia, Test cutanei, Test di funzionalità respiratoria, Educazione del paziente asmatico); Oculistica e Ortottica Pediatrica(Visita specialistica ambulatoriale con indagini strumentali); Cardiologia Pediatrica(Ecocardiogramma, Ecocardiografia); Otorinolaringoiatria Pediatrica(Visita specialistica ambulatoriale, Videoendoscopia, Esame audiometrico, Esame impedenzometrico, Esame vestibolare clinico, Disturbi del sonno); Ortopedia Pediatrica(Visita specialistica ambulatoriale); Logopedia (Visita specialistica ambulatoriale); Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva Infantile (Problematiche comportamentali bambini e adolescenti, DSA -disturbo specifico di apprendimento-,ADHD -deficit di attenzione e iperattività-); Neuropsichiatria Pediatrica (Visita specialistica ambulatoriale).

UN CENTRO UNICO CON UN TEAM DI PROFESSIONISTI

Il poliambulatorio di Ancona Medicalpoint offre la comodità di riunire, in una unica sede, un team di medici specialistici che hanno maturato la loro esperienza nel corso del tempo e che possono essere definiti dei veri professionisti capaci di esaminare qualsiasi problema inerente alla loro specializzazione.

Soprattutto quando si tratta della salute dei piccoli, è preferibile servirsi di un poliambulatorio che riassume a se, le varie branche della medicina al fine di avere tutto nello stesso luogo.

Esperienza, praticità, attrezzature moderne e quant’altro occorre per visite, esami, radiografie sono a portata di mano presso il Medicalpoint di Ancona.