Piani di pulizie mirati per gli uffici

Ambienti puliti e ordinati sono apprezzati non solo nelle abitazioni private ma anche negli uffici. Una postazione di lavoro ed un ufficio che profumano di freschezza hanno non solo un ottimo impatto sul cliente ma permettono di lavorare decisamente meglio.

Come una casa, anche l’ufficio avrà superfici e materiali diversi che devono essere con appositi prodotti trattati appositamente per non rovinarli e mantenere il luogo salubre e pulito da germi.

Affidarsi ad una ditta specializzata in pulizie è sicuramente la scelta migliore per i prodotti di qualità che avranno a disposizione e per la professionalità che utilizzeranno nelle pulizie degli uffici. Esistono diverse ditte specializzate che operano soprattutto nei grandi centri industriali.

Ad esempio, tantissime sono le imprese che si occupano della pulizia di uffici a Milano così come a Roma, Napoli e Torino. Qui la presenza di uffici è notevole così come è notevole l’impegno nel massimizzare tempo e risorse. Quasi mai è l’impiegato stesso ad occuparsi della pulizia del proprio ufficio o della propria postazione perché il rischio è quello di togliere tempo prezioso al lavoro.

In genere, ogni impresa organizza le pulizie dividendole in pulizie straordinarie ed ordinarie. Molto dipende dal contratto che l’ufficio stipula con l’impresa. Si parte dalla pulizia generale, l’eliminazione della polvere, il riordino e la pulizia delle scrivanie e del pavimento, il trattamento di finestre e balconi. Questa tipologia di pulizie viene effettuata una volta alla settimana e permette di avere un ufficio sempre pulito ed in ordine.

Operazioni più mirate sono quelle della disinfezione, disinfestazione e sanificazione. Un’impresa che si occupa anche di disinfezione vi permetterà di avere un ufficio salubre eliminando microrganismi che possono annidarsi anche tra i cassetti o negli armadi. Queste operazioni vanno svolte periodicamente ma con meno frequenza rispetto alle pulizie.

I vantaggi di una corretta pulizia dell’ufficio

La mancata pulizia, attenta e corretta, degli uffici di lavoro provoca la crescita di numerosi microrganismi e batteri che possono provocare disturbi alla salute. L’esposizione a tali batteri può causare problemi alle vie respiratorie, infezioni virali e allergie.

Per tutelare la salute dei propri dipendenti, è consigliabile affidarsi ad una ditta che abbia competenze e strumenti adatti a garantire uffici salubri. Oltre alle pulizie generali, un buon piano di pulizia deve prevedere almeno una volta al mese operazioni di disinfestazioni per eliminare piccoli animaletti e, soprattutto, operazioni di sanificazioni dei condotti dell’aria, dei filtri dei condizionatori e degli arredi per ridurre al minimo la carica batterica.