Idraulico a tutto servizio

NON SEMPRE IL FAI-DA-TE RISOLVE IL PROBLEMA

Quando capita che all’interno della propria abitazione si verifichi un guasto all’impianto idrico, si è costretti a contattare un idraulico per rimettere tutte le cose al proprio posto. Ma non sempre questo è necessario. Ovviamente, quando ci si riferisce alla rottura di una tubazione, appare inevitabile sollecitare l’intervento di uno specialista per riparare il danno provvedendo alla eventuale sostituzione del tubo o alla sua riparazione; così come, per piccole cose, si può tentare da soli a ripararle.

Tutti, prima o poi, ci siamo trovati con un lavandino ostruito e poco importa se si trattava del lavabo del bagno o del lavello della cucina. Provare a ripristinare il corretto funzionamento, è qualcosa che è sempre possibile fare prima ancora di cercare un idraulico.

A volte è sufficiente versare dei componenti che si acquistano presso qualsiasi ferramenta che devono svolgere il compito di disostruire le tubature per avere la soluzione del problema, oppure sfruttare quelli che sono considerati come ‘i rimedi di una volta’ che possono evitare l’acquisto di prodotti chimici (ad esempio bicarbonato, sale grosso, aceto e acqua bollente) e che sono presenti in ogni abitazione. Ma quando anche l’ingegnoso fai—da-te non ha successo, non resta che sollecitare l’intervento di uno specialista.

TROVARE UN VERO ESPERTO

Non è semplice trovare un idraulico che sia disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte per offrire assistenza per guasti all’impianto idraulico per risolvere il problema. Se tutti i tentativi effettuati sono risultati vani, o se il danno all’impianto è talmente evidente da non lasciare dubbi circa l’entità dell’intervento da fare, non vi resta che chiamare un professionista che sia disponibile in brevissimo tempo e che applichi delle oneste tariffe che non vadano a speculare sull’urgenza che viene richiesta dalla situazione.

Poter contare su un idraulico a Roma che entro un’ora dalla chiamata, sia già presente in casa per riparare quanto non funziona, è un valore aggiunto che non tutti possono permettersi di offrire e sappiamo bene per esperienze vissute in passato, che l’idraulico che si conosce non interviene immediatamente soprattutto se lo si chiama durante giorni festivi o in orari al di fuori di quelli ritenuti ‘consoni’.

MAI SENZA ACQUA E MAI CON PERDITE

Un vero artigiano è colui che conosce il suo mestiere e che lo fa coscienziosamente, sapendo che sta operando per sanare un guasto all’impianto idrico. Precisione e competenza devono essere rapportati con un costo equo che sia stabilito preventivamente onde permettere a chi si rivolge a questo servizio, di avere ben chiaro a quanto ammonterà la riparazione una volta terminata.

Provando per la prima volta questo servizio e dopo aver constatato l’efficienza, la rapidità, la giusta relazione tra lavoro e costo, di certo andrete a rivolgervi in caso di necessità quando dovrete provvedere a riparare o a sostituire qualsiasi elemento dell’impianto idrico. E’ questo uno dei concept fondanti di questo Centro Servizi che dal 1982 assicura interventi idraulici alla città di Roma e Provincia.