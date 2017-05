Dove trovare i migliori tecnici per caldaie a Roma

La manutenzione delle caldaie non è semplicemente un obbligo di legge da rispettare, ma una necessità a cui far fronte per essere certi di poter contare su un impianto in grado di funzionare per molto tempo e di garantire prestazioni sempre al massimo. Essa rappresenta uno dei servizi che possono essere richiesti ai tecnici caldaie esperti che si possono contattare tramite il sito Caldaieroma.com, che consente di usufruire della serietà e della competenza dei professionisti dell’azienda ACDR. L’installazione degli impianti termici, così come la loro manutenzione, non può essere lasciata al caso né al fai da te, ma deve essere messa in atto da esperti del settore.

Caldaieroma.com è il punto di riferimento a cui ci si può affidare a prescindere dal marchio dell’impianto di cui si dispone: tutti gli interventi e tutte le lavorazioni vengono eseguiti tenendo conto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nelle norme in vigore in materia, affinché i diversi parametri relativi al funzionamento delle caldaie siano sempre in linea con quanto previsto dalle legge. Il controllo dei fumi e la loro analisi e la rilevazione delle eventuali fughe di gas rappresentano il passo preliminare alla concessione del bollino blu, che non è altro che la certificazione – a sua volta obbligatoria per legge – che viene rilasciata a garanzia del funzionamento ottimale degli impianti termici

I servizi per le caldaie

Ciò che rende i servizi proposti tramite Caldaieroma.com così desiderabili e interessanti è il fatto che essi possono essere richiesti e ottenuti a qualunque ora del giorno e della notte, in virtù di una disponibilità h24: in questo modo, anche in caso di emergenze notturne o verificatesi in un giorno festivo non si corre il rischio di dover aspettare troppo per vedere risolti i problemi con cui si ha a che fare.

Si immagini, a questo proposito, di ritrovarsi con una caldaia che smette di funzionare la sera di un 24 dicembre, che per di più cade di giovedì: in una situazione normale, si sarebbe costretti ad aspettare fino al lunedì successivo, visto che il 25 e il 26 sarebbero giorni festivi seguiti dalla domenica, il che vorrebbe dire essere obbligati a rimanere per tre giorni al gelo e senza acqua calda. Una situazione del genere non è concepibile né tollerabile: ecco perché vale la pena di tenere sempre a portata di mano l’indirizzo web di Caldaieroma.com, dove viene fornito un numero verde gratuito che può essere contattato in ogni momento per ricevere la visita a domicilio di un tecnico specializzato.

Dalle caldaie a gas alle caldaie a metano, dalle caldaie a legna alle caldaie a pellet, ogni impianto ha bisogno non solo della manutenzione ordinaria, ma anche di quella straordinaria, in caso di imprevisti o situazioni di emergenza: e così Caldaieroma.com diventa il punto di riferimento da tenere sempre in considerazione per qualsiasi necessità riguardi gli impianti termici di un appartamento, di un albergo o di un’attività commerciale.