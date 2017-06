Rimozione Amianto: incentivi previsti nel bilancio 2017 del comune di Ferentino

A Ferentino, in provincia di Frosinone, sono previsti incentivi per lo smaltimento amianto sul bilancio comunale del 2017.

L’avvio alla raccolta differenziata, in questo comune del frosinate, ha avuto esito positivo con una diminuzione delle tasse del 10%, invertendo così la tendenza che si è verificata in vari comuni italiani. Come afferma Franco Martini, assessore al bilancio e all’ambiente, facendo crescere la percentuale di rifiuti differenziati si potrà avere una ulteriore diminuzione della tassazione. L’obiettivo, inoltre, è quello di incrementare i servizi con la realizzazione di isole ecologie e campagne di sensibilizzazione a favore della raccolta differenziata dei rifiuti.

Incentivi per lo smaltimento amianto

Sul territorio sono presenti ancora molte costruzioni in amianto. A tutela dell’ambiente, il bilancio 2017 di Ferentino prevede incentivi alle opere di rimozione e smaltimento amianto e bonifica dei siti contaminati. Gli interventi finanziati riguardano coperture, tettorie, pannelli ondulati, canne fumarie, cisterne ma anche interventi di rimozione di componenti in amianto per uso domestico, come ad esempio forni, stufe o fioriere.

Un cammino, quello verso la sensibilizzazione alla tutela ambientale, che sembra finalmente aver trovato la giusta strada, tentando di risolvere i vari problemi di inquinamento che negli anni hanno purtroppo visto protagonisti alcuni comune del Frosinone. Si pensi ad esempio, agli episodi riguardanti l’inquinamento dell’area intorno alla Valle del Sacco ed ai progetti di fitorisanamento e fitodepuazione da affiancare agli interventi di bonifica, approvati dalla Giunta della Regione Lazio nel marzo di questo anno.

Amianto in Italia: molti i siti ancora contaminati

Secondo i dati raccolti dal Ministero dell’ambiente sulla Penisola sono ancora presenti 55,000 siti contaminati da amianto, tra cui 40 siti di interesse nazione, così come riportato dai dati raccolti dalla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’ambiente.