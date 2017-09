Entra nel mondo dell’extension capelli!

Una delle caratteristiche che rende femminile una donna è una folta e lunga chioma ben curata, ecco perché molte di coloro che effettuano dei tagli coraggiosi, perché inusuali e particolari oppure molto corti, possono ritrovarsi in difficoltà nel momento della ricrescita.

L’applicazione delle extension capelli può quindi venire incontro a diverse esigenze dell’estetica femminile: da un lato, ritrovare la lunghezza di capelli troppo corti, dall’altro rinfoltire una chioma poco ricca.

Quanto costano le extension per capelli

Il costo delle extension per capelli varia a seconda del numero di ciocche utilizzate, del metodo scelto per l’applicazione e del materiale di cui sono fatte, poiché quelle naturali hanno ovviamente un costo maggiore rispetto a quelle sintetiche.

Mediamente si dovrebbe calcolare un costo di circa 3,50 euro per ciocca che però può anche arrivare a 5 euro, se la qualità è elevata perché si tratta di capelli veri. Solitamente non si applicano meno di 50 ciocche su una capigliatura media, quindi viene facile eseguire un rapido calcolo per avere un’idea del costo medio.

Va inoltre preso in considerazione anche il costo di rimozione eventuale delle extension, con successiva ri-applicazione o meno una volta trascorsi circa tre mesi dalla prima seduta; questa procedura, infatti, non può che essere fatta da una professionista per effettuare uno scioglimento sicuro della cheratina di fissaggio. Per un risultato eccellente è quindi bene non solo affidarsi a personale qualificato, ma scegliere anche i materiali migliori.

Quanto durano le extension?

Le extension richiedono sempre delle attenzioni post applicazione per far sì che i risultati non solo siano dei migliori, ma durino anche il più a lungo possibile.

La durata, infatti, non dipende solo dal metodo di applicazione (quelle fissate con la cheratina sono senza dubbio le più durature) ma anche e soprattutto dalle cure successive. La cliente dovrà spazzolare i capelli delicatamente e senza partire dalla cute del cuoio capelluto, dovrà eseguire almeno tre shampoo settimanali evitando di aggrovigliare eccessivamente le lunghezze vicino alla radice, eseguire delle maschere almeno tre volte a settimana e recarsi dal parrucchiere per rimuovere i capelli che rimangono impigliati nella cheratina.

Se si rispettano tutte queste indicazione, le extension capelli hanno una durata media di 3-5 mesi, anche in base alla velocità di ricrescita.