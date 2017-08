Tendenze moda A/I 2017-2018: quali saranno i must have di stagione?

Le tendenze moda dell’autunno inverno 2017 lasceranno tutti senza fiato in quanto si tratta di un periodo davvero innovativo da un punto di vista dello stile e del design. È per questo che l’inverno e l’autunno nel 2017/2018 daranno dei nuovi tocchi di colore e sarà un periodo dove ritorneranno di moda una serie di tessuti che sembravano, ormai sepolti nel tempo.

Tra le particolarità della moda autunnale del 2017 c’è anche la possibilità di indossare borse multiple nonché scarpe a punta. Tra le tendenze moda nel 2017 di tipo autunnale, ce ne sono anche molte che faranno sorridere. Ad esempio, si parla di un ritorno dei giubbotti lunghi di pelle stile dark e total black mentre il jeans torna a gamba tesa nel panorama della moda. Anche le scarpe a punta come già accennato saranno arricchite da borchie e fibbie e torneranno di moda insieme agli stivaletti.

Per quanto riguarda invece i tessuti per le maglie, c’è da dire che le stampe la faranno da protagonista mentre invece il motivo gessato dal sapore un po’ etnico, sarà sicuramente una bella novità. Le calze a rete oppure quelle con delle decorazioni di vario genere saranno anche loro protagoniste della moda autunnale del 2017 così come le micro giacche e le maxi bag. Sono proprio le borse grandi e addirittura giganti a vincere la battaglia più ambita tra le donne. A fare il suo ingresso nel panorama della moda del 2017 e anche la tuta nella sua nuova versione che è molto più particolare e impreziosita con tessuti e pellami e molto speciali. Infine, sempre nell’ottica degli eterni ritorni anche i pois avranno un ruolo da protagonisti nel panorama di stile dell’autunno a cavallo tra 2017/2018. Un’altra novità particolare è la presenza di orecchini asimmetrici ovvero dei gioielli che devono essere usati necessariamente ma mai in una coppia perfetta, quanto piuttosto in una particolare asimmetria.

Tra i colori più in voga per le passerelle di moda nell’autunno del 2017, ci sono il giallo e il rosso ma anche il blu elettrico ed il marrone. Infine, tra le altre novità da prendere in considerazione per la moda autunnale del 2017 c’è anche la presenza di elementi in peluche che renderanno la morbidezza la vera grande innovazione della moda di questo autunno. Bisogna quindi lasciarsi trasportare dalla moda e procedere senza indugio a seguire le regole dettate dal mondo della bellezza.