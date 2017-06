Valorizzare il proprio look con le scarpe artigianali italiane

Chi ha intenzione di migliorare il proprio outfit o di rendere il proprio look più accattivante ha la possibilità di raggiungere l’intento approfittando della ricercatezza delle scarpe artigianali italiane che CD Moda Calzature propone ai propri clienti dopo un’accurata e meticolosa selezione. Provenienti dai laboratori made in Italy più efficienti, le scarpe vengono realizzate a partire dai migliori tessuti e dalle migliori pelli a disposizione sul mercato: con il loro design unico e inconfondibile sono in grado di dare un tocco di stile impeccabile a chiunque le indossi, ma – al tempo stesso – sono perfette per chi desidera camminare bene e nel modo più confortevole possibile.

Che si opti per un paio di calzature in cuoio, per un paio di calzature classiche per un ricevimento, per un paio di calzature in tessuto, per un paio di stivaletti, per un paio di sandali o per qualsiasi altro modello, le scarpe artigianali italiane sono il frutto di una ricerca costante e di una lunga tradizione che affonda le radici in un passato antico: tutte, per altro, sono accomunate dalla capacità di garantire i più elevati livelli di comfort, e in più si dimostrano capaci di resistere all’usura e al trascorrere del tempo, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche e la propria forma anche a distanza di anni.

Perché privilegiare le scarpe artigianali italiane?

Sono davvero tanti i motivi per i quali si può decidere di indossare le scarpe artigianali italiane, ognuna delle quali rappresenta un piccolo tesoro, un gioiello che merita di essere protetto e al tempo stesso mostrato. Derivate da ore e ore di lavoro, queste calzature provengono dai mastri del nostro Paese più bravi e sono concepite per far sentire a proprio agio chi le usa, anche se per molte ore di seguito. Si tratta, infatti, di prodotti di qualità, selezionati da CD Moda Calzature per permettere a coloro che li scelgono di distinguersi rispetto alla massa e di sfoggiare uno stile unico e personale.

Tra i vari modelli su cui si può fare affidamento, meritano una menzione speciale le Cult, nate nella seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso e divenute di moda soprattutto nel decennio successivo. Con il loro stile rock, oggi queste calzature sono rientrate nelle tendenze da non perdere, e sono sinonimo di indipendenza e di libertà: la loro punta in acciaio è un marchio di fabbrica, così come la pelle liscia che le ricopre.

Ma non è tutto: anche le Dr. Martens sono un simbolo di autonomia, di freschezza e di personalità. Vere e proprie icone della moda per i più giovani e non solo, con la loro pelle morbida che può essere opaca o lucida a seconda dei modelli: in qualsiasi caso, elastica e resistente all’acqua, ideale per chi ha intenzione di sfoggiare un look metropolitano e elegante, curato in ogni dettaglio ma privo di inutili fronzoli.