Il miglior corso di Extension Ciglia a Roma

Sei un’estetista e vuoi ampliare le tue competenze nel campo dell’extension ciglia? Vuoi approfondire questo settore perché ti affascina particolarmente? Prenota subito uno dei migliori Corsi extension a livello nazionale.

Organizziamo regolarmente Corsi con sede a Roma (zona nord, su via Cassia presso i nostri laboratori) ma anche ulteriori Corsi in Centri o Partner specializzati o in Scuole di estetica all’avanguardia.

Un corso per extension ciglia fa parte di un’offerta formativa innovativa e proiettata verso il futuro. Per questo offrire alle proprie studenti l’opportunità di assistervi è un punto in più di vantaggio rispetto alle normali scuole di estetica, per non parlare del prestigio e della notorietà che il tuo Istituto ne ricaverà.

Essere partner di Helen Eyes Concept è un’opportunità vantaggiosa per il tuo nome e il tuo giro di clienti. Richiedeteci subito info dettagliate sulle date dei prossimi Corsi di extension ciglia e sulle città e gli istituti in cui verranno svolti.

Corso extension ciglia Roma e dintorni

Nei nostri Corsi fuori sede abbiamo visitato le maggiori città italiane, come Milano, Firenze, Catania e Napoli.

Abbiamo effettuato un corso extension ciglia Roma presso la Scuola d’Estetica Gianni Gangi a Napoli, Iside a Catania, Esthetic line a Latina, Dora Bruschi e SEM a Roma, e tante altre in provincie toscane campane e Lazio.

Se sei una corsista e vorresti conoscere il prossimo corso di extension a Roma contattaci subito.

Se chiami per conto di una Scuola di estetica, hai un centro estetico o soluzioni simili, chiamaci subito per organizzare un corso extension ciglia presso i tuoi spazi.

Che tipo di Corsi extension ciglia posso frequentare?

Helen Eyes Concept organizza 4 tipologie di Corsi extension ciglia: il base (Corso One to One), l’intermedio (Perfect One to One), l’avanzato (Volume 3D – 9D Hollywood) e il corso Laminazione ciglia ultimissima novità con Filler per ciglia. Scopri nello specifico il programma di ogni corso di extension ciglia.