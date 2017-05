Plus500: recensione completa

Prima di iniziare con il trading online è fondamentale delineare i propri obiettivi. Dopo questa prima fase è necessario quale broker scegliere. Ovviamente la scelta deve essere effettuata tenendo in considerazione le proprie esigenze. Accanto alle banche tradizionali, che offrono i propri servizi di trading, esistono banche e servizi online specializzati. Tra questi il broker Plus500, che offre diversi servizi per il trading online.

Come si evince dal sito edilbroker.it, specializzato nel trading online ed in particolar modo nelle notizie relative a plus500 (per maggiori info puoi visitare la pagina: edilbroker.it/plus500/), per iniziare ad operare con il trading online è necessario, innanzitutto, aprire un conto di trading. Sarà possibile procedere scegliendo tra due opzioni, ossia aprire un conto utilizzando denaro reale oppure operare attraverso un conto demo.

Plus500: il conto demo

Il conto demo di Plus500 è qualcosa di davvero eccezionale, è stato testato e si può affermare con assoluta certezza che è probabilmente uno dei migliori che si possa trovare.

Cosa è il conto demo Plus500? In pratica non è altro che un conto di denaro virtuale che consente di fare simulazione.

Come si può usare?Si può utilizzare questo conto per fare della pratica e capire quali sono e come funzionano i meccanismi che regolamentano il mercato. Per esempio, si può utilizzare per testare le strategie di tranding più vantaggiose.

La straordinarietà del conto Plus500 è che è completamente gratuito, quindi non necessita di alcun deposito per aprirlo. Tutto ciò non ti vincola in nessun modo e ti permette, inoltre, di fare prima una prova della piattaforma e poter decidere se depositare o meno il capitale.

Cosa offre Plus500 web trader

Se il vostro desidero è quello di fare trading online in sicurezza, Plus500 webtrader è ciò che vi serve. Il deposito minimo di Plus500 è di 100 euro, quindi tutto quello che vi serve è un piccolo capitale per cominciare.

Quello che è importante ricordare è che il trading online non è una cosa per tutti. È vero che da un lato si può iniziare anche con un piccolo capitale come 100 euro, ma questa è una cifra che non da molto spazio di manovra.

Fare trading online con 100 euro è un’impresa ardua, non perché non ci sono profitti ma perché i proventi sono davvero molto bassi e, ovviamente, il gioco non vale la candela. Se invece si investono 500 euro la cosa si fa davvero molto più interessante. I proventi, infatti, cominciano ad essere molto più alti e, come si accennava prima, a giustificare il tempo che si dedica all’analisi di mercato.

Il consiglio, dunque, è quello di iniziare a fare trading online con un capitale minimo che va dai 300 ai 500 euro e , prima di iniziare, è consigliabile allenarsi a fare pratica con il conto demo.

Cosa è la piattaforma webtrader Plus500? È una speciale piattaforma web based che puoi utilizzare direttamente online con un semplice accesso: inserendo le generalità che hai dato in fase di iscrizione. Il grande vantaggio di questa piattaforma è che puoi utilizzarla in qualsiasi posto tu ti trovi; basta una connessione internet e un pc qualsiasi per essere operativi. Inoltre, vantaggio non trascurabile, webtrader non appesantisce la memoria del tuo pc proprio perché è una piattaforma online.

Plus500, al contrario di una piattaforma classica, da l’opportunità persino di scaricare una piattaforma direttamente sul tuo pc che è molto simile alla webtrader. Il cambiamento è minimo perché la piattaforma è davvero completa.

Se invece desideri fare trading quando sei in giro e non puoi essere al pc puoi utilizzare la Plus500 mobile.