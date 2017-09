Uno sprizzo di originalità nella tua casa

Per rendere originale e unica la propria casa si possono adottare tante soluzioni innovative, come appendere alle pareti i poster che riproducono le foto scattate durante i propri viaggi più belli.

Valide alternative sono i fotoregali oppure i calendari personalizzati con immagini che riproducono momenti importanti della propria vita. Si tratta di elementi molto diversi tra loro, che coprono un’ampia gamma di opzioni e che quindi sono in grado di andare incontro alle esigenze più disparate. Ad esempio è possibile riprodurre una o più fotografie sulle superfici di vari oggetti, come accessori per la casa e l’ufficio, elementi decorativi raffinati ed eleganti in tela, metallo oppure cristallo. Tra gli articoli che possono essere valorizzati da una fotografia si ricordano decorazioni vere e proprie, prodotti di cancelleria, cuscini, tazze, borse, astucci e borselli.

Questi oggetti possono essere usati per arredare la propria casa in maniera personalizzata oppure diventare degli esclusivi fotoregali adatti ad ogni occasione. Tra le immagini che si possono riprodurre, si ricordano le foto con amici, figli e parenti in eventi importanti oppure durante una festa di compleanno, quelle scattate durante un viaggio oi ricordi di un’occasione particolare e davvero sentita. In alternativa si possono riprodurre immagini dei propri piatti preferiti abbinati alla ricetta. Questa soluzione è particolarmente apprezzata in cucina, così da poter trasformare il poster o il calendario in un vero e proprio ricettario di grande bellezza, combinando interior design, funzionalità, arredo ed estetica.

I poster sono elementi che rispondono prevalentemente a fini decorativi e possono adottare tanti supporti diversi, così da poter andare incontro a tutti i gusti personali. Ad esempio è possibile stampare le foto su plexiglass, carta fotografica tradizionale, tela, tela a mosaico oppure vetro.

Inoltre si ha a disposizione un’ampia gamma di opzioni per quanto riguarda gli effetti estetici e le finiture superficiali. Tra queste si ricordano l’effetto satinato, quello glassy e quello metallizzato; inoltre è possibile integrare il poster con un bordo semplice o decorativo. In questo modo la stampa assomiglia ancora di più ad un vero quadro. Infine, grazie alla stampa online, è possibile adottare svariati tipi di design, layout e grafiche di grande impatto estetico e veramente decorative.

Quando si opta per un fotocalendario, invece, si punta sull’estrema funzionalità di questo prodotto: davvero versatile, si inserisce alla perfezione in ogni contesto che si tratti della cucina, del salotto, dell’area living o della camera da letto di adulti e bambini.

Al tempo stesso può diventare un regalo molto apprezzato, soprattutto se viene personalizzato attraverso poche e semplici mosse. Ad esempio è possibile realizzare un collage di foto, così da rendere il fotocalendario Cewe assolutamente unico. In catalogo sono proposti diversi modelli, che si differenziano per destinazione d’uso, dimensioni e formato. I calendari da tavolo sono molto compatti e adatti a scrivanie e comodini, mentre quelli da parete possono essere quadrati oppure adottare i formati A2, A3 e A4 a fotografie che riproducono. Inoltre queste soluzioni Cewe possono essere fatte online oppure utilizzando un software gratuito scaricabile dal sito web aziendale. La personalizzazione del risultato avviene anche modificando il livello della qualità della carta fotografica e la disposizione delle immagini sulla pagina.