Le soluzioni salvaspazio per la tua casa

L’origine delle sempre più minimal case di nuova edificazione, nasce dal mutamento della società contemporanea che non vede più – tranne rare eccezioni – famiglie densamente popolate. L’esigenza di vivere in un appartamento di 3 stanze da letto, cucina abitabile, salone doppio e doppi servizi, è un qualcosa che appartiene al passato dal momento che oggi le famiglie italiane quando va più che bene sono formate da un coppia con un unico figlio.

A questo cambiamento che pare irreversibile si somma anche la scarsità di spazi dove costruire e ciò impone agli architetti progettisti che seguono le direttive impartite dal costruttore, di ottimizzare gli spazi traducendo questo in una riduzione di metri quadrati destinati all’appartamento.

Per ovviare alla carenza di spazio occorre rifarsi a dei mobili a scomparsa come quelli visibili sul sito Protek-Design.it® che risultano ad essere una risposta ideale al problema. Le soluzioni salvaspazio rappresentano la vera alternativa all’avere una casa invivibile a causa della mancanza di spazio o per l’assenza di mobili ai quali si è rinunciato per mantenere degli spazi piccoli si ma anche ideali.

Datemi un martello e vi rifarò il mondo (o perlomeno un’appartamento)

I mobili trasformabili realizzati da questa azienda italiana sono frutto di studi progettuali tesi a coniugare design, innovazione, praticità, funzionalità e materiali di qualità. I risultati sono talmente positivi che hanno varcato i nostri confini per andare alla conquista dell’Europa dove la Protek®è ben conosciuta proprio per via delle sue soluzioni salvaspazio rappresentate dai mobili a scomparsa che fanno parte del panorama dei loro prodotti Made in Italy. Le linee di un design morbido che richiama l’attenzione di tutti e che è parte essenziale dello stile dei mobili realizzati al 100% in Italia con materiali di alta qualità dalla Protek® , è solo una delle caratteristiche di questi innovativi elementi di arredo destinati a migliorare lo spazio esistente che viene in questo modo razionalizzato in maniera intelligente.

Soluzioni No Problem

Qualsiasi sia il problema di spazio da affrontare, la serie dei mobili salvaspazio proposti in elenco, riesce a risolvere al 100% il problema di guadagnare più luce all’interno della vostra casa e di valorizzare meglio lo spazio anche se molto ridotto.

Sono elementi realizzati con materiali di prima qualità accuratamente lavorati in ogni minimo dettaglio da personale altamente qualificato ed esperto che opera con criterio seguendo la tradizione artigiana italiana.

Protek® + Designproduce mobili trasformabile che possono essere utilizzati per rispondere anche a differenti utilizzi e che occupano spazi che rimarrebbero differentemente inutilizzati. Sfruttare angoli ciechi, rientri di pareti, o anche approfittare del mobile per realizzare una sorta di divisorio, sono modi alternativi per vivere la propria casa. Sarà sufficiente prendere confidenza con le nuove soluzioni salvaspazio per vedersi dischiudere un mondo che non pensavate esistesse ed è propria questa la ragione del successo che i prodotti Protek® + Design hanno riscosso in tutta Europa.