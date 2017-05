Rimedi efficaci e naturali contro le blatte

Gli scarafaggi in casa sono una presenza da non sottovalutare poiché la vista di anche un solo esemplare di blatte può essere il segnale di un’infestazione. Questi insetti sono soliti restare nascosti durante il giorno, in particolare nelle zone caldo-umide delle nostre abitazioni, per poi uscire allo scoperto durante la notte alla ricerca di cibo.

Per eliminare gli scarafaggi in maniera definitiva ed essere sicuri di agire colpendo gli insetti in ciascuna fase di sviluppo biologico (uovo, larva, insetto adulto) è preferibile rivolgersi ad una ditta di disinfestazione, la quale utilizza prodotti certificati ed è in grado di garantire la buona riuscita dell’intervento.

Come tenere lontani gli scarafaggi?

Come è facile immaginare, il primo accorgimento da adottare per evitare un’infestazione di blatte è la prevenzione, accompagnata da un costante monitoraggio delle zone in cui questi potrebbero prolificare e svilupparsi. Solamente così, qualora si verifichi la presenza di un qualche esemplare di scarafaggio, si potrà intervenire tempestivamente e bloccare sul nascere la diffusione dell’insetto.

Evitare di lasciare piatti sporchi in cucina o residui di cibo sul pavimento sono piccole accortezze da tenere. È la disponibilità abbondante di fonti di cibo ad attirare le blatte all’interno degli edifici. Limitando questa si limiterà anche la possibilità di ritrovarsi ad avere a che fare con gli scarafaggi.

Sono vari e diversi i metodi di controllo e disinfestazione che è possibile adottare, ciascuno dei quali rispondente alle condizioni ambientali presenti nel luogo in cui si dovrà operare e al grado di infestazione rilevato. Solitamente, rivolgendosi ad un’azienda specializzata in metodi di disinfestazione blatte, si procederà ad analizzare le possibili criticità prima di pianificare l’intervento di disinfestazione vero e proprio.

Tuttavia, è possibile tenere lontani gli scarafaggi adottando piccoli trucchi naturali, totalmente ecologici, che hanno il potere di dissuadere le blatte dall’introdursi nelle nostre case.

Posizionare, ad esempio, aglio o alloro in alcuni punti della casa può essere una soluzione facile da adottare. L’odore di queste essenze è particolarmente sgradito alle blatte, così come quello di rosmarino ed erba gatta.

