Calciomercato: la Juventus alla ricerca di centrocampisti

Tra le cinque squadre che durante la prossima stagione calcistica, secondo i pronostici serie A, lotteranno per il titolo di Campioni in Italia, la Juventus sembra essere alla ricerca della tessera mancante in centrocampo.

Mentre Bonucci si prepara a scendere in campo a Catania indossando per la prima volta la maglia del Milan e con molta probabilità la fascia di capitano, nell’amichevole estiva contro il Betis Siviglia, la Juventus è vicina alla scelta tra i centrocampisti che indosseranno la maglia dei bianco neri nella prossima stagione. Il tedesco del Liverpool Emre Can, pare essere la probabile scelta. La società inglese sembra non voler cedere, al punto da non aver fissato un prezzo per la trattativa. La scadenza contrattuale del 2018 spingerà senz’altro la Juve a provarci ancora.

Negli interessi degli attuali Campioni d’Italia anche il centrocampista croato Mateo Kovačić. Sul tavolo delle trattative il francese del Paris Saint-Germain Blaise Matuidi. Se da un lato il PSG sembra disposto a cedere il centrocampista, dall’altro l’offerta della dirigenza bianconera sembra non soddisfare le aspettative. L’acquisto del francese garantirebbe la giusta esperienza al centrocampo.

Troppo alta invece la richiesta del Siviglia per la cessione di N’Zonzi: 35 milioni di euro che la Juventus sembra proprio non voler spendere.

Dopo il no di Keita al West Ham, sembra ormai essere cosa certa il passaggio alla Vecchia Signora, nonostante la richiesta di 30 milioni di euro da parte di Lotito era considerata eccessiva dai bianco neri. I pronostici vedono sempre più lontana l’ipotesi Inter e Napoli come prossima squadra del senegalese.