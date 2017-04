Zanzariere fai da te? il risparmio è assicurato

Arriva la bella stagione e, con questa, anche la molestia delle zanzare e di tutti gli insetti che penetrano dentro le nostre case approfittando delle finestre ben spalancate. E’ risaputo che zampironi, piastrine e spray insetticida non sempre sono efficaci e che per proibire l’accesso a questi insetti nulla è migliore della tradizionale zanzariera, affidandosi alla saggezza dei metodi di un tempo.

Scegliendo questo modo per essere protetti in modo adeguato è possibile (e facile) sfruttare l’opportunità di installare delle Zanzariere Fai da te che consente di risparmiare la spesa di un professionista incaricato di porre in essere le nostre nuove zanzariere.

Un Fai-da-te facile facile

Il suggerimento di dedicarsi ad un facile fai da te che tutti sono in grado di fare è indirizzato non solo agli appassionati dell’arte del Bricolage ma anche a quanti vogliono risparmiare in modo significativo, eliminando la chiamata di un professionista al quale viene dato l’incarico di montare le zanzariere.

E’ un consiglio che è indirizzato anche a chi, con chiodi martelli e trapani ha proprio poco a che vedere in quanto, è sufficiente solo il prendere le giuste misure di quello che sarà il sistema di schermatura che ci permetterà di dormire sonni tranquilli anche nelle calde notti d’estate.

Non stiamo parlando di un semplice kit che si compera in alcuni magazzini specializzati in quanto, il kit necessità di essere da voi personalizzato con le giuste misure, mentre quello di cui stiamo argomentando è la possibilità di ricevere comodamente ogni elemento già preparato per essere montato facilmente.

Scegli la tua zanzariera ideale

Abbracciando la filosofia delle Zanzariere Fai da te la scelta non viene ad essere condizionata da nessun obbligo e si può scegliere la tipologia di zanzariera più adatta alle vostre esigenze come le facilissime zanzariere con la calamita per le quali non vi è davvero bisogno di nulla se non di tenderla per bene per non lasciare nessuna fessura. E’ possibile decidersi per delle zanzariere con telaio di alluminio che possono essere fisse o scorrevoli e personalizzare come dimensioni, materiali, modelli e addirittura colore quello che fa per voi.

All’interno del sito NoFlyStore potete, una volta prese le esatte misure, servirvi di un configuratore guidato che prenderà nota dell’ordine di zanzariere che saranno fatte su misura appositamente per voi e che comporranno un kit di montaggio già pretagliato a misura: l’unica cosa che dovrete fare è il semplice assemblaggio e l’operazione di fissaggio.

Il risparmio è assicurato grazie al modesto intervento di montaggio che sarete tenuti a fare e che elimina l’onere di contattare un professionista di infissi per fissare degli elementi già realizzati ad hoc secondo le informazioni che avrete dato al configuratore. Potete chiudere finestre, porte finestre e porte, alle moleste zanzare e vivere una tranquilla estate scegliendo la combinazione più appropriata nel catalogo online che troverete sul sito.