SOS antenne a Roma: l’antennista alla portata di un click!

Hai un’urgenza alla tua antenna e non riesci a risolvere il problema da solo? Vivi a Roma e sei alla ricerca di un antennista che venga il prima possibile a casa tua per l’assistenza?

Se non sai a chi rivolgerti perché non hai un antennista di fiducia, hai cambiato zona di residenza oppure perché è un giorno festivo e tutti gli antennisti che conosci non sono reperibili?

Contatta subito Antennista Roma seguendo il seguente link oppure telefonando direttamente al numero verde 800 19 68 54 oppure al numero di cellulare personale del tecnico 389 9446254.

Cosa può risolvere il tecnico con urgenza?

Se la visione dei canali è impedita da uno spostamento della parabola, magari dovuta al maltempo, il tecnico potrà effettuare subito il riposizionamento della parabola. Se non riuscite a sintonizzare i canali da voi, l’antennista verrà subito ad eseguire la sintonizzazione dei canali sul vostro tv e decoder.

Riparazione impianti d’antenna guasti, puntamento parabole verso satelliti esteri, assistenza per abbonamenti Sky e Mediaset Premium malfunzionanti, spostamento antenne per lavori di ristrutturazione e riposizionamento.

Insomma l’antennista che troverete ai numeri riportati è sempre disponibile H24, 7 giorni su 7, festivi inclusi. Sia che abitate a Roma nord, Roma sud, Roma ovest, Roma est o in provincia di Roma, potete sempre contare sull’assistenza di questo tecnico esperto, capace e onesto.

Non dubitate andate su antennisti.roma.it e risolvete tutti i vostri problemi alla tv.